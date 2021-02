Zurek sobre suspensión de SP: “No me voy a quedar en un partido corrupto”

Juan Carlos Zurek manifestó que ser destituido del partido Somos Perú lo consideraría como “un mérito” debido a que no quiere ser parte de una organización que avala a personas sindicadas por presuntos actos de corrupción.

“Ante todas las situaciones de corrupción y falta de transparencia, no haber tomado en cuenta a la militancia antigua de Somos Perú y que en situaciones cuando uno discrepa lo mandan a la Comisión de Ética y lo sancionan como quieren, si a eso le merece mañana a la comisión mi expulsión, para mí sería un mérito, una medalla, porque no me voy a quedar nunca en un partido corrupto” , declaró a La República.

Estas precisiones surgieron porque, al parecer, este 23 de febrero definirán su suspensión temporal de Somos Perú para convertirla en una expulsión definitiva.

En ese sentido, Zurek criticó que, desde la dirigencia y el Comité de Ética, estén promoviendo su destitución y comparó su situación con la de Juan Carlos Morillo, exgobernador regional de Áncash y vicepresidente nacional del partido, a quien no se le ha impuesto ningún tipo de sanción pese a encontrarse detenido preliminarmente por el presunto delito de colusión agravada.

“A mí me sancionan y me quieren expulsar del partido porque discrepo con una opinión; sin embargo, tenemos al vicepresidente preso por corrupción, investigado con 35 funcionarios y a él ni siquiera una exhortación . Ni siquiera se pronuncia la comisión”, sostuvo.

Además, señaló que él fue elegido por la militancia y todavía se encuentra acreditado por estar inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Con una comunicación no te puedo desacreditar. Hay un proceso adecuado para retirarle a cualquiera la autoridad. Ante el JNE, yo soy el secretario general de Somos Perú , ni siquiera existe este registro de suspensión y menos de expulsión, dado que los registros están cerrados”, replicó.

Aclaró que la “falta grave” que señaló Somos Perú a través de un comunicado es por haber diferido con las decisiones tomadas por la presidenta de la agrupación, Patricia Li Sotelo, de mantener la candidatura de Martín Vizcarra frente a las diversas acusaciones en su contra.

“Ese es el autoritarismo que hay en un partido democrático porque sí, en efecto, en algún momento me llegó una resolución del Comité de Ética y Disciplina por discrepar con las decisiones del partido . Esa resolución ha sido apelada y hay también en curso una acción de amparo que está en trámite en el Poder Judicial”, comentó.

Comunicado de Somos Perú sobre situación de Juan Carlos Zurek. Foto: Twitter/SomosPeruOf

“Hay que apartar a Vizcarra de la campaña para la salud del partido”

En cuanto al caso del expresidente Martín Vizcarra, Zurek expresó que una facción de la militancia de Somos Perú le ha solicitado que abandone su candidatura al Congreso y se aleje del partido porque le está haciendo “mucho daño”.

“Un grupo de bases, militantes y líderes de Somos Perú le hemos pedido a Vizcarra que se aparte de la campaña y a Patricia Li, la presidenta, que convoque a elecciones internas porque ya su mandato está vencido. Y así buscar la renovación de la dirigencia y evitar que se trate al partido como un vientre de alquiler”, subrayó.

Agregó que mantener al exjefe de Estado solo perjudica a la agrupación en los comicios de abril próximo: “Esta situación pone muy mal a Vizcarra y sería una pésima señal para el electoral que esto sea apañado desde la dirigencia nacional de Somos Perú. Hay que ser consecuentes y apartar a Vizcarra de la campaña para la salud propia del partido y del candidato a la presidencia”.

Asimismo, refirió que, en caso de que la dirigencia de Somos Perú no haga caso al reclamo de esta facción de la militancia que está contra el exmandatario, podrían deslindarse muchos de ellos de manera pública.

“Todo un conjunto de militantes evalúa que si se sigue haciendo oídos sordos, se sigue apañando esta situación y sigue este contubernio de corrupción, no nos queda otra más que hacer una renuncia masiva pública porque no vamos a ser cómplices de esta situación”, sostuvo.

Aseguró que, pese a su suspensión, ha continuado en contacto con líderes y afiliados a la agrupación política para tratar el tema, ya que este escenario crítico podría ocasionar la pérdida de la inscripción de Somos Perú.

“Estamos coordinando, nos estamos reuniendo de manera permanente para revisar qué acciones tomar para justamente lograr el objetivo de no perder la inscripción. Porque a eso nos va a llevar la terquedad de Patricia Li como presidenta, dado que seguramente tiene obligaciones que cumplir al haber alquilado el partido a Martín Vizcarra y Salaverry”, apuntó.

Incluso, Zurek dijo a este diario que la misma postura la presentan “muchos líderes de La Libertad, Apurímac, Cusco y Piura”, quienes estarían “muy preocupados” por lo que ocurre al interior del partido.

