Walter Gutiérrez: “Evaluemos con cuidado para que la vacuna no se haga mercancía ni traiga desigualdades”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advierte que el ingreso de privados al comercio de vacunas contra la COVID-19 debe evaluarse con mucho cuidado. Pide ampliar la capacidad de oxígeno porque anticipa una posible tercera ola. Asegura que debe haber cuerdas separadas en la reacción al vacunagate y la lucha contra el virus.

Ante el vacunagate, ¿qué está haciendo la Defensoría?

Hemos demandado que las investigaciones se hagan con la mayor transparencia, celeridad y rigor, y que se hagan públicos todos los registros de vacunados en el más breve plazo. Observaremos las competencias de la Fiscalía, Contraloría y órganos disciplinarios para exigir responsabilidades penales, administrativas y disciplinarias. No somos órgano de control ni de investigación del delito. Estamos enfocados en garantizar derechos: salud, vacunación, oxígeno... Ese es nuestro ámbito.

¿Cómo evalúa la reacción del Gobierno? Creó su comisión.

Esa comisión tiene como tarea conocer toda información desde el Ejecutivo. La investigación del delito o responsabilidad funcional corresponde a la Contraloría y Fiscalía. El Ejecutivo creó esta comisión, supongo, para contribuir a estos órganos y ha separado a quienes recibieron las vacunas ilegales. Para la Defensoría, son vacunaciones ilegales, porque, hayan sido bien público o bien privado de interés público, están reglados. Se determinará si cada uso constituye un acto delictivo o una responsabilidad funcional .

¿Cómo evalúa haber creado esta comisión y decidido separar a los vacunados?

Es lo mínimo que podía hacer. No es que tuviera mucho margen de posibilidades en la medida que el Ejecutivo tiene en este caso alcances acotados. Lo que tiene que hacer el Gobierno es no desenfocarse. Hoy tenemos que lograr que se cierren los contratos de vacunas, acelerar la vacunación, mejorar la cobertura de oxígeno, etcétera.

¿No ha habido demora en la reacción de entidades del Estado como la Fiscalía?

Hubiera sido deseable mayor prontitud, pero no quiero que se diga que el defensor del Pueblo confronta a la Contraloría o Fiscalía. Dejemos que hagan su papel, pidamos diligencia, transparencia, y en su hora que se sancione a los responsables de la manera más ejemplar.

¿No pudo haberse ocultado ya la lista VIP de vacunados?

Lo ideal hubiera sido que se actúe con la velocidad con que se actuó en otras circunstancias.

Sagasti ha dicho que no va a quedar dosis en el aire, respecto a quién se le aplicó...

Le tomamos la palabra. Vamos a hacer un seguimiento.

¿Cómo afecta esta crisis el proceso de vacunación?

Ya empezó. Tres días estuvieron paradas las 700.000 vacunas. Perú necesita vacunar de 150.000 a 200.000 por día para llegar a la meta de 10 millones a 28 julio. En Chile se vacuna a 200.000 personas por día. Perú hace más de 10 años en la vacunación contra el cólera llegó a 400.000 diarias, de modo que sí puede llegar a 200.000 . Para eso necesitamos tener las vacunas, padrones, logística a nivel nacional. Hay que manejar cuerdas separadas para no aparcarnos solo en la crisis y las investigaciones.

Ha pedido hacer padrones de vacunación. ¿Cómo se inmuniza ahora sin ese instrumento?

Vacunan a la primera línea, pero hay problemas: se están perdiendo vacunas, se está vacunando a personal que no hace primera línea. Hay que construir el padrón que no está. Hay que integrar la información de regiones, filtrarla, hacerla pública para ser eficientes y evitar corrupción. Un padrón por grupo: profesores, adultos mayores, personas con discapacidad...

Como vamos, ¿lograremos vacunar a todo el país este año?

Si logramos cerrar los contratos de vacuna y llegan a tiempo, sí es posible vacunar a 10 millones el primer semestre. El otro 50% es tarea del nuevo gobierno. Debemos exigir a los candidatos que digan sus proyectos en vacunación, oxígeno, mascarillas, ollas comunes y comedores. Solo les oigo planteamientos muy generales.

¿Qué hacer ante la falta de oxígeno que padecemos?

Hicimos el mapa del oxígeno en abril. Qué habíamos pedido al Gobierno: saber la capacidad de producción, demanda y proyectarla dos o tres veces. No se hizo caso a la Defensoría. Cuando advertimos de una segunda ola, todos decían que no habría. Perdimos tiempo valioso. Ahora planteamos ampliar la capacidad de oxígeno porque puede haber tercera ola en julio.

¿Lo oye este Gobierno?

Al presidente Sagasti le dije que vi un cambio porque hablaba que levantaba el teléfono, articulaba con el sector privado, con regiones. Sin embargo, hace poco ha dicho que las regiones no tienen capacidad de gestión. Eso dijimos en abril. Ya no se trata de decirlo, se trata de ir a las regiones y ayudarlos. Se trata de acción. No basta con alinearse con un enfoque, sino ponerle tren de aterrizaje a esa viada .

Las clínicas piden más de 180.000 soles para recibir pacientes en UCI. ¿Qué hacer?

Susalud en la primera ola brilló por su ausencia. Susalud e Indecopi tienen que hacer su tarea. Sin embargo, la participación en salud de clínicas es baja comparada con el Estado, que pasa el 70%. Sin dejar de lado lo importante del privado, la gran tarea está en el sector público.

¿Debe el sector privado entrar a la venta de vacunas?

No se trata de si debe o no, sino cuándo. Toda vacuna la administran también privados. Hay que evaluar con cuidado la posibilidad de que ingrese el 2021. Hay que evaluar la propuesta de Confiep con cuidado para que no se convierta en mercancía y, a la ineficiencia que hay, le sumemos desigualdades.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.