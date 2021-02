Jorge Muñoz se mostró de acuerdo en que privados adquieran vacunas

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz se mostró a favor de que las empresas privadas puedan adquirir las vacunas contra la COVID-19 para que puedan inmunizar a sus trabajadores. El burgomaestre se pronunció luego de que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, informara que las empresas no pueden importar dosis porque los laboratorios internacionales solo negocian con los Gobiernos.

“Yo siempre he dicho que el Estado tiene que garantizar la universalidad de las vacunas para todos los peruanos, pero si hay alguien que se puede sumar para poder aliviar al Estado, en buena hora”, declaró Muñoz en diálogo con RPP. “Si una empresa, llámese una minera, banco o lo que fuere, quieren inocular a su personal, ¿por qué no hacerlo?” , agregó.

La autoridad edil también pidió “romper el esquema”, ya que gestionar la compra de vacunas solamente a través del Estado “no necesariamente nos va a ayudar a conseguir el objetivo, que es inocular al 100% de la población”

“Estamos en una situación muy compleja, tenemos que buscar algo que sirva en el tiempo y se supone que las vacunas son algo que van a servir en el tiempo. Entonces mientras más rápido se pueda abrir, obviamente sin boicotear la labor del Estado y sin afectar a las personas que más necesidades tienen, porque sería un crimen que solo sean los privados los que puedan vacunar”, prolongó.

Además, dijo que el “Estado tiene que cumplir con su rol de buscar que las personas más necesitadas puedan vacunarse. Pero si puede haber algunos actos complementarios de los privados, por qué no”.

Empresas no podrán adquirir vacunas

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló la noche del domingo 21 de febrero que el Estado peruano, a nivel nacional, es el único que está en negociaciones con las farmacéuticas fabricantes. Por esa razón, por el momento las empresas privadas no podrán adquirir dosis contra la COVID-19.

“Los privados no van a poder acceder a compras libres mientras no se cierren negociaciones con el Estado. No es una política que el Gobierno quiera excluir a los privados, la realidad en la negociación de compra-venta a nivel internacional es así”, indico en entrevista con Canal N.

Ugarte explicó que esta situación se repite en todos los países, pues se busca priorizar el acceso a las vacunas a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores o personal de salud.

