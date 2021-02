Edilberto Salazar: Mis rivales políticos están buscando atacarme con esto

Hay cuatro denuncias contra usted por acoso sexual

Solo tengo una denuncia, los otros fueron testigos que se retractaron. Y no tengo ninguna sola denuncia de ellas. Si no, que te la pasen.

Hay una carta de una médico de 2009, detallando cómo habría sido este acoso.

Nunca vi esa carta. Nunca he tenido un proceso administrativo o penal por eso.

La carta fue enviada al presidente de EsSalud

De repente ha sido falsificada.

Ahí detalla cómo habría sido el hostigamiento sexual.

En todo caso me hubiera denunciado. Hay un caso puntual zanjando hace quince años tanto administrativa y judicialmente. Es un tema archivado. No tendría más que decirte.

Nunca se le investigó administrativamente porque no se presentó la queja dentro del plazo.

Tengo una resolución judicial donde le han dado sentencia (caso “Myriam”). Eso pesa más que otra cosa.

Ella apeló y este proceso quedó nulo.

Lo que ha quedado nulo es que le den la privativa. Dice claramente de que si ella vuelve a hacer esto, se va presa.

Pero se anuló el proceso que usted entabló por difamación.

Se anuló el pago pero no la parte penal. Es un tema zanjado y archivado... Estamos haciendo caso a los políticos tradicionales que se valen de esto para atacarme. Queremos cambiar la política y seguimos con lo mismo. Si hubiese sido así, no hubiera continuando siendo gerente en Cusco, director de cuatro hospitales, gerente de Arequipa. Porque cuando salí de gerente de Arequipa, igualito, sacaron la misma cosa y presentaron la documentación.

¿Si usted dice que son falsos porque hay un informe del Congreso?

Ese informe se archivó. Fue de un solo congresista y el resto dijeron que no. A ver que te saquen que aprobaron ese proyecto. No lo aprobaron. Solo fue informe de una sola congresista.

La congresista Venegas..

Ella fue la que sacó ese proyecto. Porque fue a quejarse donde ella y la comisión lo denegó.

Pero hay un informe final...

Es un informe de la congresista. La comisión en ningún momento lo aprobó.

¿Es muy extraño que cuatro personas coinciden denunciando lo mismo?

No son denuncias, no hay ninguna denuncia y una de ellas la había forzado a eso, ahí está en el archivo. Una de ellas es su comadre . La otra era su amiga que se negó en el proceso.

¿Usted mantiene que estas acusaciones son políticas como manifestó en el Congreso?

Totalmente.

¿De quien provendrían?

Estaba de gerente de Tacna y otra persona quería entrar en mi cargo. Yo la saqué a esa persona… no voy a hablar de eso porque no quiero tener problemas. Solo te digo que por una decisión que tomé de cambiar de puesto a la trabajadora y un mes después me denunció esa trabajadora.

En una carta de la congresista Venegas a Fernando Barrios le indica que usted presionó a dos trabajadoras para que cambie su versión.

Discúlpame pero ya no te puedo dar más detalles. Si quiere que me haga la denuncia la otra persona yo tomaré cartas en el asunto. Discúlpame es un tema que voy a judicializar.