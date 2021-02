Beingolea pide la renuncia de Violeta Bermúdez por gestión ante pandemia

Alberto Beingolea manifestó que es imprescindible que la primera ministra, Violeta Bermúdez, renuncie el cargo por haber mostrado “incapacidad” durante su gestión frente a la pandemia de la COVID-19.

“La primera ministra, con todo respeto, es una especialista en temas distintos a los que se requieren en esta oportunidad. Aquí necesitamos a alguien con capacidad de gestión , que pueda tomar decisiones y entender que si hay una norma que traba la solución para salvar vidas, lo que se hace es cambiarla”, declaró a Canal N.

En esa misma línea, el candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) aseguró que el Perú necesita ahora un titular de la Presidencia del Consejo de Ministros que “maneje la situación”.

“Necesitamos un gestor como primer ministro, un político de carrera, alguien que sepa hacer negociaciones, que maneje la situación y que permita que se salven vidas”, agregó.

Además, cuestionó la administración de Francisco Sagasti porque, a su parecer, no dispuso las acciones requeridas para palear la segunda ola de la pandemia en la que se encuentra el país.

“ Este Gobierno tiene tres meses y ha sido incapaz de tomar decisiones correctas . Se relajaron las medidas de prevención sin prever las consecuencias. No se previó el tema del oxígeno, no se acudió rápidamente a las negociaciones, por lo cual no tenemos vacunas”, comentó.

El Gobierno concretó la compra del primer lote de vacunas contra la COVID-19 con el laboratorio chino Sinopharm a inicios de enero. Este contrato contempló la adquisición de 38 millones de dosis, cuyos dos primeros lotes de un millón ya llegaron al Perú.

De igual modo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó que en las próximas semanas se dispondrá de otras 250.000 dosis de Pfizer y que en marzo se tendrán 800.000 más.

Reactivación económica

Asimismo, Alberto Beingolea cuestionó la situación económica del país, específicamente de las mypes que se han visto severamente afectadas por la pandemia y las medidas de restricción para combatirla.

“La reactivación económica va a ser muy complicada porque este Gobierno sigue sin tomar decisiones cuando debería. Las pequeñas empresas, en este momento, están a punto de quebrar. Estoy hablando del restaurante y del centro de estética en Gamarra que ahorita en mayo tienen que pagar la primera cuota de Reactiva y resulta que están cerradas”, apuntó.

