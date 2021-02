Advertencia. La congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio denunció que viene circulando en el Congreso de la República una presunta moción de censura, sin firmas, contra el presidente Francisco Sagasti y los integrantes de la actual Mesa Directiva.

Fue durante el pleno de este sábado 20 de febrero que la legisladora advirtió que dicho escrito sería usado para sancionar a Sagasti, así como la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y los vicepresidentes: Luis Roel Alva y Matilde Fernández Flores.

Esta moción, de acuerdo a Silva Santisteban, sería parte de una maniobra política tras descubrirse la lista de las 487 personas que accedieron a la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, al margen de los ensayos clínicos.

“El tema del escándalo de las vacunas no debe ser utilizado políticamente para golpear a la Mesa Directiva. Está circulando en estos momentos una moción sin firmas de censura contra toda la Mesa Directiva, incluyendo al presidente Francisco Sagasti ”, aseveró.

Cabe mencionar que anteriormente, el legislador de su bancada Lenin Bazán afirmó que miembros de Acción Popular, Podemos Perú y Unión por el Perú (UPP) pretenderían presentar moción de censura en contra de la Mesa Directiva del Congreso.

“Creo que en estos momentos es muy inoportuno plantear una moción de censura a toda la Mesa Directiva y provocar una crisis política nuevamente”, acotó Rocío Silva.

En la sesión plenaria del último martes, diferentes parlamentarios pidieron cambiar a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, a pesar de que podría significar una posible afectación a la estabilidad del país.

Los legisladores de Podemos Perú, como Aron Espinoza, quien además es el vocero de esta agrupación; Cecilia García y Robinson Gupioc sostuvieron que la Mesa Directiva debería renunciar “por dignidad”.

“El Poder Ejecutivo por supuesto que tiene que asumir la responsabilidad de que varias de sus ministras y funcionarios públicos estén vinculados con estos casos de escándalo”, agregó la parlamentaria.

Por su parte, Jim Ali Mamani, de la bancada Nueva Constitución, señaló que no es prudente cambiar al mandatario del cargo, pero sí separar a los vicepresidentes que ahora dirigen el Parlamento.

“Necesitamos hacer cambios en el Congreso y usted presidenta no cuenta con independencia para dirigir el Poder Legislativo. Le pido que en un acto de desprendimiento que renuncie a la vicepresidencia”, mencionó en el pleno.

La República intentó comunicarse con Jim Mamani para conocer su postura al respecto de esta supuesta moción; no obstante, no se pudo obtener una respuesta. “Lo siento, ahora no puedo hablar”, indicó.

