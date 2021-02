Rafael López Aliaga: perfil del candidato presidencial de Renovación Popular

Tras refundar Solidaridad Nacional, el empresario aseguró que su nuevo partido Renovación Popular busca convertirse en una “alternativa política cristiana”. Confeso practicante del celibato, Rafael López Aliaga decidió dejar sus negocios para postular por primera vez a la presidencia este 11 de abril.

Biografía de Rafael López Aliaga

Criado en una hacienda azucarera en Chiclayo. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla nació un 11 de febrero de 1961. Hijo de Fernando López Aliaga y Paula Cazorla, desde muy joven se dedicó a la venta de azúcar.

Empezó a estudiar ingeniería civil, pero, luego de abocarse en las ventas de caña de azúcar de la hacienda de sus padres, decidió estudiar ingeniería industrial donde descubrió su pasión por las finanzas.

Creador de hoteles y dueño de las mejores empresas ferroviarias en el Perú, decidió incursionar en la política el 2011 con el partido que lo representó hasta hace un año: Solidaridad Nacional.

Carrera Política de Rafael López Aliaga

Tentó por primera vez un cargo público en las Elecciones Generales 2011, donde postuló al Parlamento Nacional con la Alianza Solidaridad Nacional sin éxito, pues solo obtuvo 11.150 votos, por lo que no logró alcanzar una curul.

Tras la disolución del Congreso el 30 de setiembre del 2019, decidió tomar el mando del partido fundado por Luis Castañeda Lossio, quien fuera tres veces alcalde de Lima y actualmente investigado por el caso Odebrecht.

Rafael López Aliaga anunció un cambio de imagen, pero continúa con los mismos dirigentes. Foto: composición Fabrizio Oviedo / La República

A fines del 2019, López Aliaga inscribió al partido para las Elecciones Congresales 2020, pero no consiguió pasar la valla electoral. Solidaridad Nacional solo alcanzó un 1.4 % de votos, no tuvo representación parlamentaria ese año.

Ante este fracaso, decidió refundar el partido del sol, y cambió su imagen y nombre a Renovación Popular. Con una doctrina conservadora y afianzando su candidatura como una “alternativa política cristiana” a diferencia de otras organizaciones, Rafael López Aliaga aseguró que solo buscó “tener una filosofía más clara y definida”.

“ Más que un cambio de nombre, es una refundación total del partido . Lo que queremos es tener una filosofía más clara, más definida. Seguiremos la filosofía de la socialdemocracia que es poner por encima las enseñanzas de Cristo”, dijo en una entrevista a La República.

Rafael López Aliaga, hoja de vida

Según el registro emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga laboró como catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desde 2017 hasta 2020.

Asimismo, desde 1999 hasta la fecha es el presidente de PeruRail S.A., empresa que ofrece servicios de trenes turísticos del sur y sudeste en las regiones del Perú, que incluye a Machu Picchu y el Lago Titicaca.

También es director de Perú Belmond Hotels, una de las franquicias hoteleras y lujosas más grandes del mundo dedicado al servicio turístico.

El JEE de Lima Centro 1 inició un proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por presuntamente vulnerar la norma sobre propaganda electoral. Foto: Antonio Melgarejo / La República

El candidato de Renovación Popular también es director en Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea de ferrocarriles en el sur del país. Además, fue gerente de la banca Citibank en Perú en los ochenta y fundador de PerúVal, una empresa de valores.

“Quiero servir a la gente que veo que está totalmente desesperada, sin esperanza respecto a la COVID-19 (…) No soy político, soy empresario. He empezado desde abajo y a mí nadie me ha regalado nada, pero creo que es un deber con el Perú entrar a la política”, manifestó a este diario.

¿A qué partido pertenece Rafael López Aliaga?

Rafael López Aliaga está inscrito a la organización Renovación Popular (ex Solidaridad Nacional) desde el 7 de diciembre del 2004, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) de cara a los comicios del 11 de abril.

Del mismo modo, se precisa que la organización registró al ingeniero industrial entre los años 2006 y 2010. Posteriormente, lo volvió hacer en marzo del 2012 y en octubre del 2017.

Anteriormente, fue secretario general de Solidaridad Nacional entre setiembre del 2019 y agosto del 2020, para luego convertirse en su representante legal.

Finalmente, en agosto del 2020 tomó la presidencia de la organización política y cambió su nombre a Renovación Popular, partido por el que actualmente postula.

Registro de afiliación política de Rafael López Aliaga en el Registro de Organización Políticas (ROP) Foto: captura / web ROP

¿Qué estudió Rafael López Aliaga?

Rafael López Aliaga inició estudiando Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Luego se trasladó a la Universidad de Piura, donde se graduó de ingeniero industrial en 1983, tras cuatro años de estudios, para luego titularse en 1995.

Según lo consignado en el JNE, cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad del Pacífico, cuyo el título de magíster lo obtuvo en 1996. Posteriormente, estuvo en el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura.

¿Cuántas veces Rafael López Aliaga postuló a un cargo público?

Esta es la tercera vez que Rafael López Aliaga postula a un cargo público. Primero, fue elegido regidor provincial de Lima por la alianza electoral Unidad Nacional en 2006.

En el 2011 postuló al Congreso con la Alianza Solidaridad Nacional sin éxito, pues solo obtuvo 11.150 votos y no logró alcanzar una curul. Ahora postula por primera vez a Palacio de Gobierno para los comicios de este 2021.

En una conversación con este diario, López Aliaga mencionó que de llegar a la presidencia eliminará nueve ministerios, ya que estos “no tienen resultados concretos”. Además, dijo estar a favor de la pena de muerte para los violadores de menores de edad, pero mostró su desacuerdo con la despenalización del aborto.

En una entrevista en ATV, el aspirante explicó que para él darle hospedaje en un hotel cinco estrellas a una niña ultrajada “es darle lo máximo que pueda darle de cariño”. Palabras que fueron muy criticadas por diversos políticos y organizaciones a favor del aborto en casos de violación a menores.

Denuncias contra Rafael López Aliaga

Según el portal del JNE, Rafael López Aliaga no tiene sentencias ni demandas “por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes”.

De igual manera, el organismo electoral detalla que el candidato a presidencia con Renovación Popular no tiene ninguna sentencia en su contra.

