Bermúdez: Fiscalía evaluará detención preliminar por caso Vacunagate

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que las investigaciones llevadas a cabo por parte de la Procuraduría General de la República serán respetadas y tendrán independencia para determinar la culpabilidad de quienes accedieron de manera irregular a las vacunas contra la COVID-19.

“ Todas las personas somos responsables de nuestros actos y las autoridades tienen que cumplir las funciones que les corresponde. La Procuraduría lo ha solicitado (la detención preliminar) y eso tendrá que ser evaluado por el Ministerio Público o el Poder Judicial”, señaló la titular del gabinete ministerial.

La Procuraduría había solicitado a la Fiscalía la detención preliminar de los integrantes de la comisión multisectorial, pues son ellos quienes estuvieron encargados de adquirir las dosis contra el coronavirus.

Bermúdez añadió que desde el Ejecutivo se ha cumplido con brindar la información de la lista de los que se beneficiaron con la aplicación de dosis, como el caso del exmandatario Martín Vizcarra y allegados.

“ Hemos puesto en conocimiento de las listas de personas que habrían sido inoculadas y que nos ha sido alcanzada por el Instituto Nacional de Salud (INS) . Hemos puesto en conocimiento a la Fiscalía, Procuraduría, como a la Contraloría”, agregó.

La presidenta del Consejo de Ministros declaró desde Cusco, lugar al que había viajado para supervisar el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus.

Bermúdez sobre adquisición de vacunas: “Nunca me he reunido con Sinopharm”

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció respecto a las negociaciones que realizó el Ejecutivo con el laboratorio Sinopharm con respecto a la compra de vacunas y señaló que ella nunca se ha reunido con la empresa china.

El pasado viernes, Bermúdez acudió a una sesión virtual de la Comisión COVID-19 del Congreso de la República junto al ministro de Salud, Óscar Ugarte, para responder sobre el caso Vacunagate.

“Me preguntan si me he reunido con Sinopharm. Yo nunca me he reunido con Sinopharm porque no está en mis funciones como presidenta del Consejo de Ministros participar de estas reuniones ni negociaciones”, aclaró ante las constantes interrogantes de los parlamentarios.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.