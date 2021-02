Omar Merino dijo haber figurado en lista de hospital para recibir vacuna

El legislador Omar Merino, de Alianza para el Progreso, mencionó ante el pleno del Congreso que su nombre figuraba en la lista del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, para recibir la vacuna contra la COVID-19 como parte de la fase 1 del plan de inmunización nacional.

En conversación con La República, señaló que mantiene su cargo en el nosocomio de la provincia de Abancay, región Apurímac, como médico nombrado, pero que al iniciar con sus funciones parlamentarias desde marzo de 2020, obtuvo su licencia sin goce de haber.

“Decidí donar la vacuna porque había mucho personal de salud que no le habían llegado para ellos. (...) Tomé la decisión de enviar un oficio al director del hospital para que tome por conveniente a quién vacunar”, mencionó para este diario.

Merino López comenta que laboró en el hospital por más de 15 años en la especialidad de Traumatología, pero que actualmente no es parte del personal que se encuentra en primera línea contra la pandemia, o del equipo asistencial.

“En realidad, en el padrón no hay un filtro adecuado”, comentó y agregó que, de acuerdo a la información que maneja, esta relación no fue elaborada por las autoridades del hospital, sino por el Ministerio de Salud, que recogió información del sistema que tendría una base de datos desactualizada.

De acuerdo al documento que nos compartió, el legislador envió el oficio n.° 982-2020 al doctor Renán Ramos Morón, director del nosocomio en mención. En el escrito, el parlamentario pone a disposición la vacuna que se le había designado “si es que lo permitieran las normas legales”.

Oficio del congresista Omar Merino

Omar Merino niega haberse vacunado

En relación al caso Vacunagate, el legislador de Apurímac rechazó haber recibido alguna de las dosis extras de la vacuna china de Sinopharm, como altos funcionarios desde el gobierno de Martín Vizcarra.

“Cada congresista debe acudir para realizarse las pruebas correspondientes de descarte de vacunación”, mencionó y afirmó estar dispuesto a seguir esta medida con o sin la aprobación de la moción que se debate en el pleno del Congreso.

Legisladores evalúan aprobar la obligatoriedad para que los 130 legisladores se realicen un Peritaje de Titulación de Anticuerpos Neutralizantes Post Vacuna, sin embargo, para el neurobiólogo Edward Málaga-Trillo, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, ese tipo de pruebas es inviable.

“ Ese es un sinsentido populista. No va. No funciona. (...) Tendrían que hacer experimentos complejos y ensayos clínicos antes. No es que te compras un test y ya”, mencionó en diálogo con este diario.

