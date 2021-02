Bermúdez sobre adquisición de vacunas: “Nunca me he reunido con Sinopharm”

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció respecto a las negociaciones que realizó el Ejecutivo con el laboratorio Sinopharm para la compra de vacunas y señaló que ella nunca se ha reunido con la empresa china.

Este viernes, Bermúdez acudió a una sesión virtual de la Comisión COVID-19 del Congreso de la República junto al ministro de Salud, Óscar Ugarte, para responder sobre el caso Vacunagate.

“ Me preguntan si me he reunido con Sinopharm. Yo nunca me he reunido con Sinopharm porque no está en mis funciones como presidenta del Consejo de Ministros participar de estas reuniones ni negociaciones”, aclaró ante las constantes interrogantes de los parlamentarios.

En esta línea, informó la encargada de la negociación de las vacunas con el laboratorio de origen chino fue una comisión multisectorial, la cual se formó durante la gestión de Martín Vizcarra. Este grupo estaba conformado por miembros del Ministerio de Salud y de la Cancillería.

“Puedo decir categóricamente que la Presidencia del Consejo de Ministros no participa en las negociaciones y tampoco he participado en ninguna reunión, ni con Sinopharm ni con ningún laboratorio, porque no es mi función”, agregó.

Bermúdez sobre dosis extra

Durante la misma sesión, la titular del gabinete ministerial explicó que, del lote de 3.200 vacunas experimentales, 2.000 fueron solicitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las otras 1.200 dosis por la Embajada China.

“ Llegó un conjunto de 2.000 dosis solicitadas por Cancillería, con la conformidad del Ministerio de Salud , para los equipos de investigación vinculados a los ensayos clínicos (...). Evidentemente que ha ido directamente a las universidades encargadas de hacer las investigaciones porque era para el equipo de investigación”, indicó.

Asimismo, agregó que existió una solicitud de la Embajada China para que les envíen unas 1.200 dosis para el personal de la embajada y personas vinculadas.

