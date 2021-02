“Se debe cambiar la constitución para que el Estado haga empresa”

Estamos ante una coyuntura especial por la proximidad del Bicentenario. En ese marco, qué lo hace distinto a los demás candidatos.

Lo que me distingue es mi servicio por 33 años a los sectores educación, cultura y deporte. Y, sobre todo, mi experiencia por haber ocupado diversos cargos en instituciones públicas. Eso me da una mejor visión del país sobre lo que necesita el país.

¿ Pero cómo se distinguiría usted en cuanto a propuestas?

Las propuestas que hasta el momento se han esbozado son populistas, lanzadas para atraer al electorado, y muchas de ellas son inviables.

¿Está bien, pero usted qué propondría?

La Constitución del 93, si bien es cierto pudo haber traído determinado desarrollo económico, también se ha convertido en una traba. La Constitución debe sufrir modificaciones en el capítulo económico. Urge un cambio.

¿Y qué modificaciones haría?

Por ejemplo; el litio es un recurso que tenemos en grandes cantidades. El Estado, no puede invertir porque la Constitución, no se lo permite. Se tiene que cambiar ello para que el Estado, desarrolle actividad empresarial, pero no en todos rubros.

Está dejando entrever que el Estado, debería explotar el litio.

Podría ser el litio. Sería también otras actividades estratégicas. Tendríamos que definir qué rubros, porque no queremos un estado estatista. El Perú necesita recursos para muchos proyectos.

¿Y qué decir de aquellos que aseguran que el Estado, no es buen administrador?

Tenemos que tener leyes claras para hacer eficiente al Estado, para que generen ingresos para el país. Veamos experiencias buenas. Ahí están algunas cajas municipales. Ojo, no queremos que se estatice todo.

Esa sería su única iniciativa.

No. Necesitamos reformar la ley general de educación con mayor presupuesto, para mejorar la formación de los jóvenes del país.

Pero paradójicamente usted postula por un partido cuyo líder ha hecho de la educación un negocio. ¿No es una contradicción, cuando se quiere mejorar la educación?

(...) En la década del 90, se permitió la privatización a gran escala de la educación. Se abrieron instituciones educativas a todo nivel. Fue parte de un modelo neoliberal que tiene que ser regulado. Por eso [impulsaré] una nueva ley general de educación para que la educación esté al servicio de todos. Sin que tenga fines de lucro.

Casualmente el señor César Acuña, es la esencia de la Constitución, que usted quiere cambiar.

Por eso queremos hacer modificaciones Constitucionales.

Qué ley cree que podría ayudar a desarrollar a Puno.

Vivimos en una zona de frontera. Somos una región comercial. Necesitamos que se cree una zona económica comercial para que las actividades tengan un impuesto sólo del 9 %.❖