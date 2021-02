Vizcarra al Congreso: No traten de usar su cargo para eliminarme

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció ante la creación de la comisión investigadora del Congreso de la República para indagar sobre su vacunación irregular contra la COVID-19, así como otros altos funcionarios, con las dosis extra del laboratorio Sinopharm.

En un video en redes sociales, el candidato al Parlamento por Somos Perú dijo estar dispuesto a allanarse a las indagaciones, pero resaltó que esta debe ser “objetiva” e “independiente”, y mencionó que no deben usarse con fines políticos en el marco de las Elecciones Generales 2021.

“Lo único que pido es que no traten de usar su cargo para eliminar a un contendor político. No se aprovechen de las circunstancias. Estamos en un proceso electoral democrático donde en las urnas es la población la que debe determinar a sus próximas autoridades”, sostuvo este viernes.

Por otro lado, Vizcarra Cornejo intentó justificar su inmunización secreta el 2 de octubre de 2020 cuando era jefe de Estado, sin pronunciarse con profundidad sobre la solicitud de las 2.000 dosis extra de la entonces candidata a vacuna.

El ahora aspirante al Congreso mencionó anteriormente que él no sabía que no era voluntario de los ensayos clínicos, sin embargo, el doctor Germán Málaga, exinvestigador principal del proyecto médicos, lo desmintió y aseguró que él había solicitado que se le aplique la vacuna, no un placebo.

Al respecto, el exjefe de Estado solo se limitó a decir que son ataques de sus opositores y que espera que las investigaciones avancen para que se conozca la verdad de los hechos. Mas bien, dijo haberse sentido afectado por los cuestionamientos en los últimos días.

“ Es completamente diferente octubre del año pasado, ensayos clínicos de una vacuna en fase experimental, a que después de diciembre, cuando el laboratorio aprueba la vacuna y ya es oficial , la aplicación de la misma es la aplicación de una vacuna aprobada. No es lo mismo”, afirmó.

Martín Vizcarra es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, junto a sus exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, y todas las demás personas que sean halladas con responsabilidad en la aplicación indebida de las vacunas a personal no ligado a los ensayos clínicos. Les imputa los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

