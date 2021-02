Hildebrandt: Vizcarra es un impresentable, pero el eslabón de una larga cadena

En su reciente columna semanal, César Hildebrandt se pronunció sobre el caso Vacunagate, que reveló una lista de 487 personas que se habrían beneficiado con la aplicación irregular de la vacuna Sinopharm.

Entre los funcionarios públicos que recibieron estas dosis extra figuran el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. Actualmente, la Fiscalía se encuentra investigando preliminarmente el tema.

“Siempre podemos estar más abajo, descomponernos más, apestar más agudamente. Vizcarra es un asco y, al mismo tiempo, parte de la tradición. Vizcarra es un forajido y, al mismo tiempo, purito folklore. Vizcarra es un canalla y, al mismo tiempo, un continuador. Vizcarra es historia”, indicó Hildebrandt acerca del accionar del exmandatario.

En esa línea, el periodista se cuestionó el tipo de personajes que ocuparon el sillón presidencial en los últimos 30 años. Y el hecho de que la hija del exdictador Alberto Fujimori, Keiko, haya estado a punto de ser presidenta en el 2011 y 2016.

“Mi modesta teoría es que la corrupción nos es inherente. No es que en otras partes no haya podredumbre de la cosa pública. Es que aquí, desde que empezamos como país independiente, la sanción social no se cumple. No tenemos voluntad de rectificación. La complicidad siempre nos llama. Vizcarra es un impresentable, pero es el eslabón de una larga y ominosa cadena” , remarcó el director de Hildebrandt en sus trece.

Hildebrandt: El auge de Vizcarra no habría sido posible sin la venganza de Keiko

El periodista señaló que la asunción y popularidad que logró el exjefe de Estado no hubiese sido posible si Keiko Fujimori hubiese tramado su venganza contra el Gobierno de PPK, que terminó con su renuncia al cargo.

“El encumbramiento de Vizcarra no habría sido posible si Keiko Fujimori no lo hubiese tramado como una venganza. La Trump peruana y el venido de Moquegua, traidores recíprocos, se encontrarían ferozmente. El resultado sería el Congreso actual”, afirmó.

Asimismo, se refirió a los expresidentes Fernando Belaúnde, Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

“Hablemos de los últimos capítulos de esta tragedia llamada Perú. En 1980 regresamos al régimen de las elecciones. Nos gobernó un señor que hablaba como un virrey benévolo, que jamás robó personalmente, pero que sí dejó que otros lo hicieran. Durante su mandato, un loco que se creía el Mao de Huamanga empezó a acribillarnos para fundar una Kampuchea andina”, contó.

“Vino después un señor que se trajo todo abajo, excepto su bolsillo, su hacienda, sus alforjas. El primer García robó desde los fondos de la campaña electoral hasta las comisiones italianas del tren eléctrico y se hizo rico en Palacio. No solo eso: inventó a Fujimori, el chino de la yuca y el tractor que le ofreció impunidad a cambio de asesoría y ayuda de la prensa y televisión”, continuó Hildebrandt.

Y agregó que Fujimori cerró el Congreso, “profirió una Constitución que ni siquiera Odría habría instigado” y le dio el mando de las cosas diarias a Vladimiro Montesinos.

Sobre Toledo Manrique sostuvo que ahora la ciudadanía sabe los delitos que habría cometido y su vínculo con el caso Lava Jato.

Y acerca de PPK, Hildebrandt escribió que “daba la apariencia de ser un gringo que quería ser presidente como una distinción otoñal y resultó ser un criollazo de bajo el puente obsesionado con aumentar los acres de su norteña propiedad”.

“Nada dramático hubiese pasado, sin embargo, si la heredera de la cepa fujimorista no hubiese decidido traerse abajo el Gobierno”, manifestó el periodista en su columna de opinión.

