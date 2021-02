Gobernador de Arequipa dice que no se vacunará con la dosis china de Sinopharm

Vacunarse contra la COVID-19, es una decisión voluntaria y personal. Mucho personal de salud en primera línea está esperanzado en estar protegido para continuar con sus labores. Sin embargo, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica no solo anunció públicamente que no se inoculará con la dosis china del laboratorio Sinopharm, lo cual es su derecho, sino que instó a sus funcionarios a tampoco hacerlo. “Indican que me he vacunado. Jamás me haría vacunar con esa vacuna china, “never” (nunca). No me voy vacunar (…) Ni tampoco mis funcionarios. Ningún funcionario de la región se puede vacunar”, sostuvo en el distrito de Yura, donde entregó víveres para los comedores populares de la zona.

Para el médico infectólogo Carlos Vizcarra, el gobernador tiene derecho a tomar una decisión personal, pero no tomarla por otros. Sostuvo que hay que tomar en cuenta que Cáceres es jefe del gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, y de otros servidores que están comandando el proceso de inoculación en la región.

“Lo que ha dicho es muy grave, incluso estaría cometiendo una infracción administrativa y de repente legal. No puede obligar a nadie teniendo en cuenta que los otros funcionarios tienen la responsabilidad de vacunar”, opino el médico. Acotó que hay mucho personal en riesgo y que Cáceres debe ser más cuidadoso con lo que dice.

Cáceres también acusó al Gobierno de Francisco Sagasti de promover el monopolio con las dosis chinas y no promover la compra de la vacuna rusa Sputnik V. “Acá hay gato encerrado”, sostuvo. La autoridad también pidió que se permita a las empresas privadas que también adquieran las dosis. “Para que cualquier persona con capacidad adquisitiva pueda comprar en las farmacias”. Insistió que hay millones de dosis rusas y que el Gobierno se da el lujo de no adquirirlas.

También pidió al mandatario levantar la cuarentena en Arequipa. Resaltó que no está de acuerdo con la inmovilización social no solo en la región sino en el sur. “Sagasti levante la cuarentena acá en Arequipa, porque la gente quiere trabajar”, indicó.

En la entrega de implementos y alimentos para los comedores, la autoridad prometió que donará parte de su sueldo para también beneficiar a las ollas comunes que nacieron por la pandemia. Horas antes entregó más alimentos a comedores del distrito de Chiguata.