Vacunagate: proponen a Manolo Fernández como asesor de comisión investigadora

El gerente del laboratorio Farvet, Manolo Fernández, fue propuesto para ser asesor en la comisión investigadora que indagará el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas al expresidente Martín Vizcarra, su familia y exministros de Estado.

Fue el congresista Carlos Mesía de Fuerza Popular quien, en un primer momento, planteó que el médico veterinario, quien estuvo a cargo del desarrollo de la vacuna peruana contra la COVID-19, sea uno de los consultores ad honorem para la comisión del caso Vacunagate.

“ El señor Manolo Fernández me parece que también tendría que formar parte de esta comisión porque él es experto en vacunas en el Perú y se le ha negado la licencia a su vacuna que, según él, vale 0,03 dólares y que le entregaría gratis a los peruanos. Es más, si tuviera la licencia ahora empezaría a vacunar”, dijo el parlamentario fujimorista durante la sesión de la comisión este jueves.

Asimismo, Mesía también exhortó a los otros miembros a que se invite a los exministros de Salud: Abel Salinas y Luis Solari, sumándose a Manolo Fernández en la lista de asesores ad honorem.

Por otro lado, Otto Guibovich, presidente de la comisión y congresista de Acción Popular (AP), tampoco descartó la posibilidad de convocar a Manolo Fernández como consultor en el grupo que investigará el irregular proceso de vacunación de altos funcionarios en el Perú como las exministras: Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

“Alguien propuso al doctor Manolo Fernández para consultarle. No descarto consultar a nadie . Si alguien puede aportar un poquito, hay que consultarle”, manifestó el legislador acciopopulista en RPP.

Es así que el congresista defendió que pueda citar a Fernández al asegurar que no representa ningún costo al Estado y que su comisión “trabajará con transparencia”.

“No tenemos tiempo, por el plazo perentorio, de tener que contratar asesores externos. No le va a costar nada al país (…) Eso no quita que nosotros podamos convocar a gente del exterior y preguntarle su punto de vista”, explicó.

¿Quién es Manolo Fernández?

El médico veterinario Manolo Fernández es el gerente del laboratorio Farvet y es uno de los principales impulsadores del consumo de ivermectina como medicamento preventivo contra el coronavirus.

Asimismo, afirmó que este medicamento es lo mejor contra la COVID-19, en comparación con las vacunas. También fue muy criticado por decir en varias entrevistas que se aplicó una vacuna en desarrollo junto a sus familiares.

En otra oportunidad, en un medio de Chincha, Manolo Fernández aseguró que “todas las personas que ya tuvieron la COVID-19 no necesitaban vacunarse”.

No obstante, no mostró información científica que lo respalde, pues en un artículo de la Universidad Cayetano Heredia se determinó que la información que se dispone sobre el uso de la ivermectina proviene principalmente de estudios in vitro (laboratorio).

De igual manera, tras consultársele sobre sus declaraciones, el investigador dijo que “lo hizo por equivocación”.

