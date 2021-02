¿Todos los presidentes de la República mienten? Rosa María Palacios sostuvo que la mayoría de políticos suelen engañar para seducir al electorado, captar su atención y conseguir su voto.

La abogada señaló que frases como: ‘Soy inocente’, ‘Zaraí no es mi hija’, ‘No voy a indultar a Alberto Fujimori’, ‘He participado de un ensayo clínico’ o ‘No he recibido plata de Odebrecht’, parecieran ser parte de una patología política, pero aclaró que no todas configuran un delito.

“Nos quieren vender su mejor versión, aunque probablemente esta solo existe en su imaginación. Su destrucción de sí mismos implica reconocer la verdad”, comentó.

RMP indicó que es parte del ser humano tener un vínculo de confianza interpersonal, lo cual, desde su punto de vista, es necesario para que toda sociedad pueda desarrollarse.

Sin embargo, advirtió que una mentira rompe esta conexión, ya que el castigo de la opinión pública es duro y, en consecuencia, la persona trata de construir más falacias para continuar la farsa.

“Tenemos a Vizcarra enredándose y enredándose en una mentira que no acaba porque sabe que esa mentira es su fin. Estamos viendo la tragedia de la mentira. Vizcarra y Salaverry han terminado su campaña”, analizó.

Por otro lado, Palacios aseveró que el escándalo del Vacunagate no ha borrado las acciones golpistas del Congreso de la República.

Además, añadió que “la mentira de Vizcarra es inmensa, entonces ¿le podemos creer lo de Moquegua? Todo se comienza a poner en duda. Como decían antes: ‘En boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso”.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.