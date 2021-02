Juntos por el Perú (JP) es una coalición de partidos de izquierda en donde figuran el Partido Socialista (PS) y Poder Democrático Regional (PDR). Los dirigentes de estas dos últimas organizaciones sostuvieron una reunión el lunes 08 de febrero para exigir la salida de Luis Butrón Castillo, quien encabeza la lista de candidatos al congreso de JP por la región altiplánica. Lo acusan de perjudicar la candidatura de Verónika Mendoza.

Butrón tiene procesos judiciales pendientes cuando fue alcalde de la ciudad de Puno (2006-2013). Uno de ellos, haberse beneficiado en forma indebidamente de bonos por pactos colectivos. A esto se suma que su exesposa Telby Graciela Vargas Salazar, habría sido asesora de quienes le vendieron terrenos a la municipalidad para la zona económica de Puno. En ese entonces Butrón era alcalde lo que denota falta de transparencia.

La candidatura de Butrón en la plancha de Verónika Mendoza, generó polémica. Pero la gota que rebasó el vaso fue la revelación que hizo el exdirigente aimara Hermes Cauna. Este dijo que en JP le pidieron 50 mil dólares para ser candidato y aseguró que Butrón había pagado por su cupo. Cauna, aseguró además que la exministra Aída García Naranjo, estaba detrás de la solicitud.

Estas acusaciones originaron una reunión del PS y el PDR con la dirigencia nacional. En la reunión virtual estuvo Eduardo Cáceres, secretario general del Partido Socialista.

La República tuvo acceso a la grabación de la reunión. Varios de los protagonistas reconocen su voz como suya. En el audio se escucha determinante a Eduardo Cáceres. “La lista de Puno, es una mala lista. (…) A eso se suma las denuncias por corrupción del señor Butrón. Creo que deben ser respondidos o encarados claramente por este señor. O simplemente debe proponerse que este señor de un paso al costado y salga de la lista. (…)”,

Balbino Arias (PDR), advirtió que si Butrón, se mantiene “restará votos en Puno”. Mientras el dirigente, Guido Ticona (PDR), lamentó que Verónika Mendoza, apoye al exalcalde. “Lo más saludable sería que ese señor se retire”, insistió. Víctor Inquilla (PDR), otro asistente de la reunión, expresó su molestia. “(..)

Somos de izquierda limpia, y ahora a un corrupto lo ponen en el número uno. Yo estoy indignado”, alegó. Mientras que Alberto Ramos (PDR), de la base de Melgar, insistió para que la exautoridad sea retirada de la plancha congresal.

César Acurio (PDR), por su parte dijo que Butrón, está evitando “votación a favor de Verónica Mendoza”. Finalmente Máximo Ponce (PDR), acentuó que el cuestionado candidato, no ayuda a la candidatura de Mendoza.

Los dirigentes de Puno participantes de la cita consideran que el comité político de Juntos por el Perú les dio la espalda y respaldó a Luis Butrón. Aseguraron que es difícil hacer campaña junto a alguien que es duramente cuestionado. ❖

García Naranjo en la cita

Otra de las protagonistas de la reunión es la exministra Aída García Naranjo Morales. En el audio se le oye decir que Luis Butrón, es el candidato de Verónika Mendoza. Y respecto a la plancha congresal dijo: “discrepo de la lista de Puno, rechazo la lista de Puno, es penosa pero no soy responsable de su constitución”. Este medio intentó comunicarse con ella. Primero negó que se haya pronunciado al respecto. Pero cuando se le envió el audio no respondió las llamadas. En el encuentro García Naranjo, negó la versión de Hermes Cauna de pago de cupo. La República, contactó con Cesar Barrera, miembro de la comisión política de JP. Este aseguró que a Butrón, no se le podría cuestionar porque no tiene sentencias consentidas.