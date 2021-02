Lenin Bazán: Bancadas AP, PP y UPP buscan censurar Mesa Directiva

Lenin Bazán, congresista del Frente Amplio, afirmó que miembros de las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú y Unión por el Perú pretenderían presentar moción de censura en contra de la Mesa Directiva del Congreso.

“ Se ha venido escuchando voces durante esta semana por parte de Acción Popular para censurar a la Mesa Directiva. Está Ricardo Burga, que afirmó que la Mesa Directiva debe dar un paso al costado. También está Cecilia García por parte de Podemos Perú y José Vega de Unión por el Perú”, señaló el legislador para La República.

Bazán

Según Bazán, estas tres bancadas tantearían los votos necesarios para que pueda proceder la moción de censura. Además, aseguró que mantienen un diálogo con miembros del Frepap.

“ Mañana (18 de febrero) piensan presentar en el pleno una moción de censura. Las bancadas están divididas. Están en conversaciones con el Frepap. APP dijo que no va a apoyar esta iniciativa. Espero que no vaya a cambiar de opinión, como siempre lo hace”, confirmó el congresista.

El miembro de la bancada del Frente Amplio afirmó que, en caso proceda la moción de censura, se tendría que volver a la Mesa Directiva anterior, la cual era presidida por Manuel Merino.

“ Yo creo que se trata de ambición por el poder. La población puso a esta Mesa Directiva. No es solo contra Mirtha Vásquez, sino contra todos los integrantes, incluido Sagasti ”, precisó.

Asimismo, aseguró que se trataría de una venganza política porque los allegados a Manuel Merino fueron dejados de lado cuando Mirtha Vásquez asumió la presidencia del Congreso.

“Ha quedado afuera la gente de Merino. Durante su Gobierno se contrataron a 300 personas, muchas de ellas fantasmas. Luego, cuando asumió el poder Mirtha Vásquez, todos ellos salieron. Y ahora le critican que ha contratado a 100 trabajadores. Esos 100 entraron en vez de los 300 que contrató Merino”, criticó el parlamentario.

Por último, reconoció que, a pesar de no sentirse cerca ideológicamente al Partido Morado, sería irresponsable volver a caer en la inestabilidad. También se manifestó sobre los reclamos de algunos legisladores en contra de la presidenta del Congreso.

“Así no coincida con el Partido Morado, no podemos permitir una crisis a estas alturas, cuando falta tan poco para que acabe el periodo. Además, no entiendo por qué se le critica la compra de celulares, que son de gama media. En el pleno nos demorábamos dos horas en votar y ahora lo hacemos en 20 minutos. No es como la Mesa Directiva de Merino, que tenía una orden de compra de 130 iPad de última generación. Por suerte, esta orden fue desestimada por Mirtha Vásquez”, culminó el congresista Lenin Bazán.

