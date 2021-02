Exfiscal supremo Cubas: Corresponde a Fiscalía investigar a Vizcarra y exministras

Por presuntamente haber cometido delitos cuando Martín Vizcarra Cornejo ejercía como jefe de Estado, corresponde al titular de la Fiscalía de la Nación iniciar la investigación preliminar contra el expresidente por el caso de la inmunización con la vacuna Sinopharm fuera de las pruebas de ensayo, precisó el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva.

Por el mismo razonamiento legal, es la Fiscalía de la Nación la que ha emprendido las indagaciones por similar caso a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabet Astete.

“Al señor Martín Vizcarra se le imputan presuntos hechos ilícitos cometidos cuando ejercía el cargo de presidente de la República y por tales hechos solo puede ser investigado preliminarmente por el o la fiscal de la Nación ”, explicó Víctor Cubas. “Si como consecuencia de la investigación se determinan indicios de la comisión del o de los delitos, así como la participación del investigado, el o la fiscal de la Nación tiene que presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República”, continuó.

El exfiscal supremo explicó cuál es el procedimiento que se debe seguir al caso contra el exmandatario Vizcarra en el Legislativo en los siguientes términos: “En el Congreso, la denuncia tiene un trámite determinado conforme a su reglamento. Si finalmente la Comisión Permanente decide acusar al expresidente y el Pleno declara haber lugar a formación de causa, los actuados son remitidos a la Fiscalía de la Nación para que proceda a emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y remite los autos al fiscal supremo para que dirija la investigación preparatoria con conocimiento del juez supremo encargado de la investigación preparatoria”.

De acuerdo con algunas versiones, como la del candidato fujimorista Fernando Rospigliosi, no es correcto que el caso contra Martín Vizcarra haya sido asignado al fiscal adjunto supremo Ramiro Gonzáles y no a Omar Tello Rosales, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción. Víctor Cubas señaló que dicha afirmación no es cierta.

“ El candidato Rospligiosi, en el marco de su campaña electoral, hace una serie de afirmaciones falsas que pretenden desprestigiar a la institución y confundir a la opinión pública. Afirma, equivocada o tendenciosamente, que la investigación (a Vizcarra) le fue entregada al fiscal adjunto supremo Ramiro Gonzáles, cuando le corresponde al Subsistema Anticorrupción que dirige el fiscal Omar Tello. Es un grave error”, arguyó Cubas.

Y añadió: “Se está cumpliendo estrictamente lo que está dispuesto en el Código Procesal Penal y en el Reglamento del Congreso de la República. Sostener lo contrario es faltar groseramente a la verdad con fines inconfesables”.

Respecto a Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, el procedimiento es idéntico, apuntó Víctor Cubas.

víctor cubas villanueva

