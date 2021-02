Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti: investigadas por vacunarse

Así como crece la indignación y el escándalo, también aumenta el número de investigados. Después de las acciones preliminares que inició contra el exmandatario Martín Vizcarra, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, incluyó en el caso a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y a la excanciller Elizabeth Astete . Los tres no solo aceptaron haber sido inmunizados con la vacuna china, sino también justificaron sus actos públicamente, lo que originó una ola de protesta, incomodidad y decepción.

La fiscal Ávalos incluyó a Mazzetti y Astete en el mismo caso que Vizcarra, por haber recibido la vacuna Sinopharm al margen de los ensayos clínicos. Se les imputa los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

De los delitos que se les atribuye a Vizcarra, Mazzetti y Astete, se desprende que el objetivo de la investigación es determinar si fueron inoculados por el hecho de haber estado relacionados con el proceso de compra de la vacuna china Sinopharm . En distintos momentos del proceso de adquisición, los tres ex altos funcionarios gubernamentales tuvieron vinculación con las gestiones para la compra del producto chino.

Por eso, precisamente, la fiscal de la Nación resolvió cancelar las citaciones testimoniales de Astete y Mazzetti que en un principio requirió, y ahora serán indagatorias como parte de la investigación.

Graves imputaciones

Los 3 son indagados por los mismos motivos, conforme lo señalado por la fiscal de la Nación: ’'Evidenciándose que tanto los hechos que se les atribuyen tanto al expresidente Martín Vizcarra como a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete convergen en el mismo contexto presuntamente ilícito, esto es, el haber sido inoculadas con las vacunas de la empresa Sinopharm, a pesar de no estar comprendidas en la lista de voluntarios para el ensayo clínico de la misma (...): resultan aplicables los mismos argumentos por los que se inicia investigación contra el expresidente Vizcarra, en el sentido de que ambas altas funcionarias habrían utilizado indebidamente el cargo para obtener dicho beneficio’', explica Zoraida Ávalos en su resolución.

En el mismo documento la autoridad señala que sustenta su decisión en el listado de 487 personas vacunadas fuera de los ensayos −en el que están consignados Vizcarra, Mazzetti y Astete−, que remitió la Presidencia del Consejo de Ministros.

La misma relación de personas llegó a la Contraloría General de la República que, como parte de su estrategia de auditoría del proceso de vacunación, investiga a los funcionarios y servidores gubernamentales que se inocularon indebidamente fuera de la prueba de ensayos. En esta línea, las pesquisas abordan no solo estas inmunizaciones presuntamente irregulares que se hicieron con un lote de 2.000 dosis que regaló de ’'cortesía’' el gobierno de la República Popular China. También alcanzará al proceso mismo de la adquisición e importación de la vacuna Sinopharm, en el que participaron funcionarios y servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, la Dirección General de medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), entre otras.

Mientras tanto, el exjefe del equipo de ensayos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Germán Málaga volvió a ofrecer explicaciones, y en ese intento enredó mucho más su situación de por sí complicada. Admitió ante ‘Radioprogramas’ que su hija vino especialmente del extranjero para vacunarse, no obstante que no era voluntaria para los ensayos. Luego, en Exitosa, cuando le preguntaron por qué el gerente del conocido chifa Royal, de San isidro, el peruano César Loo Cárdenas, había sido inoculado con Sinopharm, respondió que el caso ’'tiene una explicación bastante lógica’'.

Málaga precisó que la delegación china que estaba en los laboratorios de la UPCH, compuesta por 12 personas, se estuvo alimentando con hamburguesas Burger King, y que en un momento pidieron otro tipo de comida, por lo que recurrieron al chifa Royal. Y que en el proceso de entrega de las raciones, César Loo ’'interactuó’' con los chinos. Y que por esa relación recibió la vacuna.

Vacunado. César Loo Cárdenas, gerente del chifa Royal. Foto: difusión

Sigue el escándalo

Loo hizo una publicación en la que negó lo dicho por Málaga, pero no señaló las razones por las que fue inmunizado. Lo cierto es que la declaración de Málaga sobre la vacuna a César Loo desató una nueva ola de indignación por la manera en que se manejaron las vacunas de ’'cortesía’' de los chinos.

También originó malestar que luego de que se hiciera público que la exministra de Salud y conductora del programa ’'Cuerpo médico’' de la estatal TV Perú era parte de la lista de 487 vacunados, aprovechó el programa del martes para justificar por qué fue inmunizada. Sin embargo, para sorpresa de la propia García, una televidente le pidió que lo que correspondía era que se retirara.

’'Quiero decirle a la doctora Patricia García que yo siempre la he admirado como profesional, porque siempre tenía en cuenta sus comentarios en todos los canales. Pero, la verdad, yo preferiría, como ciudadana del Perú, que ella dé un paso al costado en el programa de ’'Cuerpo médico’', a pesar de toda admiración que yo le tengo a ella como profesional’', explicó la señora televidente. García contestó que ella no era funcionaria pública, por lo que no tenía que renunciar. Ayer, el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) decidió separar a García del programa mientras se desarrollan las investigaciones.

Retirada. Patricia García se justificó, pero igual fue separada. Foto: Carlos Contreras/La República

Otro caso que despertó el interés de las autoridades es el de la directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la Digemid, Sofía Salas Pumacayo. Recibió dos dosis, el 12 de setiembre y el 3 de octubre del 2020, siendo funcionaria de Digemid que evaluó y autorizó la importación de las vacunas Sinopharm .

Algunos especialistas consultados señalaron que los fundamentos de la fiscalía para emprender las investigaciones tenían sustento.

Con suerte. Sofía Salas Pumacayo, de Digemid, fue inmunizada. Foto: difusión

’'Coincido con el enfoque dado por la Fiscalía de la Nación en cuanto a la investigación abierta a Vizcarra y a las dos exministras Mazzetti y Astete, que es la del delito de negociación incompatible. ¿Qué es la negociación incompatible? Es cuando un funcionario público se interesa por un contrato o por una operación, y si bien esto no era un contrato, porque era un proyecto, una fase experimental, era con miras a que de ser exitoso, esto terminara en una contratación. Eso es más que evidente. Desde mi punto de vista, al menos preliminarmente, tal como están las piezas hoy, hay negociación incompatible’', argumentó el constitucionalista Luciano López.

Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado describió los delitos que estarían en juego en el caso de las vacunas chinas.

’'En mi opinión, los delitos cometidos por los funcionarios se despliegan en varios ámbitos y segmentos. Aquellos que tuvieron injerencia y decisión sobre el proceso de la contratación de las vacunas. En un sentido amplio de dicho proceso, habrían cometido el delito de cohecho. Y aquellos funcionarios que, reitero, en el sentido amplio del proceso de contratación de las vacunas y que intervinieron en cualquier parte de dicho proceso, habrían cometido el delito de colusión agravada. Esto último, en tanto si hubo un perjuicio patrimonial al Estado. Además, pueden haberse dado las figuras de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Y, posiblemente, tráfico de influencias’', señaló el exprocurador Maldonado.

El escándalo está lejos de haber terminado.

Responsabilidad. Ensayos clínicos con Sinopharm en UPCH. Foto: difusión

Hay más listas de vacunados con Sinopharm

El presidente de la comisión investigadora del caso de los vacunados con Sinopharm, Fernando Carbone, confirmó que además de la lista de 487 personas, existen otras relaciones de inmunizados con lote extra regalado por los chinos.

’'Hemos recibido otras listas que estamos cruzando, listas del Instituto Nacional de Salud, de las universidades, del Ministerio de Salud, listas que vienen del ámbito general del Estado que identifica a trabajadores’', explicó Carbone a Radioprogramas.

Carbone anotó que su objetivo es, luego de verificar y cruzar los datos de todas las listas, confeccionar una sola relación de personas que fueron inmunizadas al margen del programa de ensayos clínicos de la Cayetano Heredia.

Datos

Inaceptable. Cinco médicos de la clínica San Felipe, donde labora Germán Málaga, fueron inmunizados con las vacunas que dio de ’'cortesía’' Sinopharm a la UPCH.

En familia. La cónyuge del exjefe del equipo de ensayos de la UPCH Germán Málaga, que también trabaja en la clínica San Felipe, recibió también la vacuna china. Málaga pidió disculpas, pero fue apartado.

Rendición de cuentas

Mazzetti y Astete son investigadas por la Fiscalía de la Nación por los mismos presuntos delitos que Martín Vizcarra.

Resolución de Fiscalía de la Nación.

