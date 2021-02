Candidato de Somos Perú: “lo de Vizcarra dividirá a los peruanos”

¿Por qué postular nuevamente al Congreso?

Lo mío es la vocación de servicio. Milito hace 5 años, porque mis valores están focalizados en el ideario e historia de Somos Perú como partido de centro.

¿Qué opina sobre Martín Vizcarra, tras el escándalo de las vacunas?

Martín Vizcarra es un invitado, no está afiliado a Somos Perú. Es importante aclararlo, porque están haciendo una amalgama de un partido con 23 años de historia como si le perteneciera a Vizcarra. No es justo. Sí, ha causado sorpresa de por qué no lo dijo. Él tiene que explicarlo y que se hagan las investigaciones, pero cuando se puso la vacuna era una de ensayo. Nadie podía adivinar si era la final, autorizada (…)

¿Pero cuando él se vacunó era presidente y lo hizo secretamente?

Seguimos pensando que se inmunizó con la vacuna final, ahí está la diferencia (…) Lo que sí indigna más es que cuando la vacuna ya fue autorizada, ahí sí ha habido funcionarios y autoridades y lo han hecho.

¿Considera que debería apartarse de la candidatura y ser procesado penalmente?

Utilizar la frase procesado penalmente es algo que no es indicado porque lo primero que se hacen son las investigaciones. Después viene el proceso penal. Estamos yendo muy rápido. No creo que debería apartarse porque cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia (…)

¿Les ha sumado o restado la presencia de Vizcarra en la campaña?

Para empezar el tema Martín Vizcarra siempre va a dividir a los peruanos. Si es que tendríamos que sacar de carrera por un juicio moral a una persona, ya no habría candidatos en el Perú. Hablemos de Keiko y sigue en carrera, de Luna, del hermano de Acuña (…)

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Soy criminólogo. He hecho un estudio sobre la inseguridad ciudadana que no frena y nos está llevando a ser uno de los países más peligrosos. Propongo reformar la ley sobre Seguridad Ciudadana porque no está funcionando (…) el plan es crear un órgano de sanción. En la seguridad ya existen muchos miembros, pero es un saludo a la bandera (…) También propongo una ley para que los presos hagan un trabajo comunitario, me parece indignante que estén en las cárceles vagando y esto se convierte en una universidad del delito.

¿Qué piensa de la propuesta de reforma o cambio de la Constitución?

Estoy de acuerdo en que se planteé un referéndum. No podemos negar que esta Constitución tiene vacíos, falencias y hay muchos privilegios para una parte del sector económico (…)

¿El actual Congreso eliminó la inmunidad parlamentaria? ¿Respetarán esta medida?

Por supuesto, Somos Perú ha sido de los primeros en plantear esa propuesta. Es un logro que vamos a mantenerlo, no puede haber candidatos que tengan denuncias, juicios y se sirvan de la inmunidad. También tenemos que ampliarla a funcionarios de estado que se aprovechan de los cargos.

¿Piensa que el actual Congreso es populista? Varias normas están evaluándose en el TC

Hay una parte populista, pero también muchas de las medidas que se han tomado están favoreciendo al pueblo que estuvo olvidado, siempre se ha estado protegiendo intereses de los grandes, de las oligarquías. Creo que en parte se ha hecho algo de justicia, por ejemplo, los fondos de la ONP sí se ha debido liberar una parte (…)

¿Cómo financia su campaña?

Con recursos propios y mi campaña es austera.