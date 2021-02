Mirtha Vásquez: Proponer una censura de la Mesa Directiva es irresponsable

La titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, volvió a pronunciarse ante las reiteradas amenazas de ciertos grupos parlamentarios que buscan censurar a la Mesa Directiva.

“ Promover una censura sin mayor fundamento es totalmente irresponsable. En este momento implicaría ir en contra de la estabilidad del Congreso y la Presidencia de la República”, señaló la legisladora del Frente Amplio en diálogo con RPP.

Vásquez sostuvo que el país atraviesa una gran crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19; y agregarle otra de orden político solo agravaría la situación.

“La gobernabilidad es fundamental para que podamos resolver los problemas. Entonces, (si censuran a la Mesa Directiva) serían gravísimas las consecuencias”, remarcó.

Vásquez: Voces que piden censura siempre han sido las mismas

Por otra parte, Mirtha Vásquez se refirió a los congresistas que exigen su destitución como presidenta del Congreso.

“ Las voces que están pidiendo censura lo han hecho desde que nosotros asumimos la Mesa Directiva . En realidad son las mismas, insisten, pero no hay ningún tipo de argumento para que nosotros demos un paso al costado. Y no lo vamos a hacer porque no consideramos que haya un motivo suficiente como para dimitir de esta responsabilidad que nos han entregado”, afirmó.

Bazán: AP, Podemos y UPP promueven censura a la Mesa Directiva

Este miércoles 17 de febrero, el parlamentario Lenin Bazán señaló que facciones de las bancadas Acción Popular, Podemos Perú y Unión por el Perú vienen promoviendo una censura a la MD y buscan concretarlo en el pleno del jueves 18.

“Su afrenta no tiene motivación, solo su ambición de poder y venganza política. Quedamos advertidos”, escribió en sus redes sociales.

