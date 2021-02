Alcalde Muñoz: No estoy en ninguna lista ni me he vacunado

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la reciente publicación de una lista que menciona a las 487 personas que se vacunaron de forma irregular con dosis extras de Sinopharm.

En esta nómina figuran diplomáticos, rectores de universidades, empresarios, funcionarios públicos y hasta familiares de los médicos que lideraron los ensayos clínicos, como la hija del doctor Germán Málaga.

“Creo que no a todos hay que ponerlos en el mismo saco o la misma bolsa. Hay personas que han hecho las cosas mal y por ende hay que sancionarlas”, opinó el burgomaestre acerca del caso Vacunagate.

Asimismo, precisó que a él jamás le ofrecieron vacunarse o participar de algún estudio científico sobre la vacuna COVID-19.

“ No estoy en ninguna lista, no me he vacunado . Y si llegase algún ofrecimiento, siempre he dicho que primero deben ser los médicos, las enfermeras, asistentes; las personas que están luchando en primera línea”, remarcó Muñoz en diálogo con la prensa este miércoles 17 de febrero.

MML: Separan a presidente de Sisol tras aparecer en lista

La lista de personas vacunadas de manera secreta incluye al médico cirujano Carlos Contreras Ríos, presidente de Sisol Salud.

Este profesional no tuvo participación directa en el ensayo, pero aparece en la lista como “consultor”. Él habría recibido las dos dosis el 27 de octubre y 17 de noviembre del 2020, respectivamente.

Tras ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) difundió un comunicado y dio cuenta de su separación del cargo.

Contreras Ríos es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entre el 2005 y 2006, fue responsable de la coordinación de la Red de Municipios y Comunidades Saludables del Perú.

