Violeta Bermúdez: Vamos a rendir cuentas de cada vacuna comprada

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que el Gobierno informará a detalle el proceso de compra y distribución de las vacunas contra la COVID-19 que adquieran para inmunizar a la población.

En conferencia de prensa desde la sede del 13° Gore Ejecutivo, mencionó que reforzarán la transparencia del Estado sobre las acciones que lidere, en específico en los acuerdos tomados, y agregó que en el mercado internacional las vacunas se encuentran escasas.

Sostuvo que tomarán las medidas necesarias sobre los funcionaros que recibieron las dosis extras contra el nuevo coronavirus del laboratorio chino Sinopharm antes que la población pueda acceder a ellas.

“Este Gobierno va a rendir cuentas de cada una de las vacunas que hemos comprado y que se van a aplicar en el Perú . Lo más duro de todo esto es la pérdida de la confianza de la ciudadanía”, mencionó.

1.200 dosis fueron para funcionarios y empresarios chinos

Sobre las dosis extras de la farmacéutica china, que aún no se han habrían usado, Violeta Bermúdez mencionó que al Gobierno no le corresponde disponer ni tomar decisiones sobre estas, porque no fueron adquiridas de forma externa. “Esas dosis no han sido compradas por el Estado peruano, nosotros hemos adquirido con Sinopharm un millón de dosis que ya están en territorio peruano”, manifestó.

Sobre las 1.200 dosis que fueron entregadas a la Embajada china, precisó que de acuerdo con la información que maneja, fueron dirigidas a sus funcionarios y empresarios chinos. “Esas vacunas para el Estado peruano no deberían ser de mayor preocupación”, mencionó.

“Queremos hacer las cosas bien, tenemos un corto tiempo para hacerlo. (…) No vamos a cesar hasta que se conozca toda la verdad, porque no es justo que la población haya estado ignorando todo lo que estaba sucediendo con este lote de vacunas experimentales”, enfatizó la primera ministra.

Bermúdez: “Todos ellos van a ser sujetos de investigación”

Agregó que conocer que sus dos exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete también fueron parte de las 487 personas que recibieron de manera irregular el producto les causó “no solo indignación, sino mucha decepción”.

En esta línea, reiteró lo dicho por el presidente Francisco Sagasti, quien aseguró que ninguna persona que haya sido beneficiado de esta manera irregular continuará laborando en el Gobierno. “Hemos dejado con claridad que nosotros no toleramos este tipo de comportamiento y que si se han vacunado de manera irregular, ninguno tiene cabida en este Gobierno ”, sentenció.

Bermúdez señaló que, aparte de las investigación que las instancias encargadas han iniciado, desde el Poder Ejecutivo harán seguimiento para saber si alguno de sus actuales trabajadores están dentro de este grupo.

Sin embargo, respecto a los altos mandos de la Cancillería que también aparecen en la lista de las 487 personas que recibieron la inmunización, señaló que esta entidad diplomática procederá de acuerdo a sus procedimientos establecidos.

“Todos ellos van a ser sujetos de investigación. (…) El cuerpo diplomático tiene sus propios procedimientos disciplinarios, nosotros somos respetuosos del estado de derecho, y se seguirán los procedimientos disciplinarios que correspondan ”, respondió a La República.

