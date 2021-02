El legislador Franco Salinas, de Acción Popular, se muestr a favor de la creación de la comisión investigadora."Si es que la premier Violeta Bermúdez no sabía que dos ministras de su gabinete estaban vacunadas ¿quién va a asumir la responsabilidad política?", menciona.

"En los últimos días hemos sido testigos de un acto de cinismo político al más alto nivel en nuestro país. Esta vez no solamente ha afectado los interes públicos, sino impactado en la salud de mucha gente en nuestro país. Hemos tenido a ministros que le han mentido de manera abierta y descarda no solo a este Parlamento sino al país, que han negado lo evidente, que han negado información. De estas mentiras no se escapan altos funcionarios del Estado", aseveró