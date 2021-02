Sagasti: A la inestabilidad política se ha unido una crisis ética y moral

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se manifestó sobre la lista de funcionarios involucrados en el caso denominado Vacunagate.

“ A la crisis de salud, económica, social, a la inestabilidad política que hemos vivido en los últimos meses se ha unido una crisis ética y moral ”, indicó el mandatario durante su presentación en la sesión plenaria del 13.ª edición del GORE Ejecutivo.

“El comportamiento ético que hemos visto durante los últimos tiempos, me refiero a los últimos años, con autoridades a todos los niveles, con personajes públicos desde lo más altos hasta local, acusados de corrupción involucrado en actos indebidos y utilizando su poder para beneficio personal, requiere una profunda reflexión”, aseveró.

“¿Qué hemos hecho mal para poner al Perú con todas sus posibilidades y riquezas en una situación tan precaria, tan difícil?”, se preguntó el jefe de Estado.

Asimismo, recordó que fue elegido por el Parlamento para cumplir su función de mandatario durante el estado de emergencia y, afirmó que, pese a ello, no tiene un apoyo congresal.

“También soy consciente de que me guste o no me guste, que nos guste o no nos guste, me eligieron 97 congresistas, muchos de ellos que no estaban ni convencidos de que yo fuera presidente, sino que no les quedaba otra opción”, dijo.

“ Seamos claros, es un Gobierno que no tiene apoyo parlamentario . Desde el primer momento deslindé con todos los partidos políticos, incluyendo, del cual vengo yo, porque el Gobierno requería una apertura, una unidad, una manera de ver las cosas diferentes que incluya a todos y eso fue lo que ofrecí”, agregó.

