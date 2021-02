Rosana Cueva sobre vacunación de su hija: “Es parte del equipo de investigación”

La periodista Rosana Cueva confirmó que su hija Francesca Ginocchio Cueva estuvo en la lista de las 487 personas que accedieron a la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, al margen de los ensayos clínicos.

La estudiante de 23 años figura en la fila 151 de la lista presentada por el presidente Francisco Sagasti el último lunes, tras descubrir que las exministras Pilar Mazzetti, de Salud, y Elizabeth Astete, de Relaciones Exteriores, se inmunizaron con la primera dosis.

Al respecto, Rosana Cueva aclaró que su hija forma parte del equipo de investigación de la Universidad Cayetano Heredia donde cursa el sexto ciclo de la carrera de Medicina, motivo por el cual se le consignó como “personal del estudio”; y no como “invitado” como el caso del expresidente Martín Vizcarra.

“No tiene cargo directivo y es estudiante de sexto año de medicina de la UPCH. Como tal, y de acuerdo a los protocolos de ese equipo, ella y varios miembros del personal, fueron vacunados. Que la verdad siga saliendo, no mezclen a los que abusaron de su cargo de los que trabajan”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, la conductora no especificó qué rol cumplió su hija para ser vacunada, pues de acuerdo a la lista, no pertenece a los 12.000 voluntarios requeridos y tampoco se explica el concepto “personal del estudio”, registrado por el Ejecutivo.

Roxana Cueva descarta influencia de su parte para vacunación de su hija Francesca Ginocchio. Foto: captura / Twitter Roxana Cueva

En la madrugada de este martes, La República accedió a las 12 páginas con la información de las personas que fueron vacunadas de manera irregular con las dosis extras entregadas por Sinopharm.

Esta lista fue remitida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Procurador General del Estado, a la Contraloría General de la República, el Congreso de la República y el Ministerio Público, para que actúen en el marco de sus competencias.

La lista contiene mayoritariamente los nombres del personal que participa en el estudio. También hay nombres del Ministerio de Salud y consultores. Algunos están clasificados como personal de Relaciones Exteriores y, finalmente, llama la atención los nombres consignados como “invitados” y “entorno cercano”.

