Pilar Mazzetti: “Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado”

Pilar Mazzetti, quien hasta el viernes 12 de febrero seguía frente al Ministerio de Salud, se pronunció a través de una carta sobre la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm que recibió y ocultó.

Este anuncio lo dio luego de que el presidente de la República, Francisco Sagasti, confirmara en un breve mensaje a la nación que ella fue una de las 487 personas que recibieron las dosis extras de la farmacéutica china.

Mazzetti: “Este fue el peor error de mi vida”

La médico precisó que el 12 de enero de este año fue inoculada con la inmunización que estaba disponible para el personal vinculado a los ensayos clínicos sin informárselo al mandatario ni a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (...) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho . No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

Pilar Mazzetti argumentó que en su decisión influyó la alza de contagios en la segunda ola del nuevo coronavirus en el país, que afectó gravemente al personal del Ministerio de Salud y a sus familiares.

Pilar Mazzetti fue despedida con aplausos en la ceremonia de juramentación de Óscar Ugarte.

No obstante, resaltó que estas circunstancias no justifican el haberse aprovechado del cargo para verse beneficiada por encima de la población que padece la enfermedad que genera cientos de muertes a diario.

“No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar la confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida” , finalizó su mensaje.

La exministra de Salud reiteró que desconocía que el exmandatario Martín Vizcarra y sus familiares se hayan vacunado contra la COVID-19, tal como lo mencionó ante el pleno del Congreso la semana anterior. “He tomado conocimiento, a través de los señores viceministros del Minsa, de la vacunación de ellos y otros funcionarios”, agregó.

Pilar Mazzetti renunció ocultando su vacuna

El jueves 11 de febrero, Pilar Mazzetti, la entonces ministra de Salud, tuvo que responder ante el pleno del Congreso sobre la irregular vacuna que Martín Vizcarra recibió en octubre de 2020.

La médico aseguró que desconocía el hecho y señaló que quienes ostentan altos cargos, como un jefe de Estado, no puede participar en un ensayo clínico. Sin embargo, ella lo hizo.

Al día siguiente, presentó su carta de renuncia y el jefe de Estado, Francisco Sagasti, la aceptó. El mandatario dijo que consideró su cansancio frente al sector clave en la lucha contra la pandemia.

Agregó que la moción de censura en contra de Mazzetti fue “la gota de rebasó el vaso” para que decida separarse del Poder Ejecutivo. La exfuncionaria recién les informó sobre su vacunación este lunes .

