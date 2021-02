Pilar Mazzetti: “Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado”

Pilar Mazzetti, quien hasta el viernes 12 de febrero seguía frente al Ministerio de Salud, se pronunció a través de una carta sobre la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm que recibió y ocultó.

Este anuncio lo da luego que el presidente de la República, Francisco Sagasti, confirmara, en un breve mensaje a la nación. que ella fue una de las 487 personas que recibieron las dosis extras de la farmacéutica china.

La médico precisó que el 12 de enero de este año fue inoculada con la inmunización que estaba disponible para el personal vinculado a los ensayos clínicos, sin informárselo al mandatario ni a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (...) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho . No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

Pilar Mazzetti argumentó que en su decisión influyó la alza de contagios en la segunda ola del nuevo coronavirus en el país, que afectó gravemente al personal del Ministerio de Salud y a sus familiares.

Noticia en desarrollo...