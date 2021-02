Pilar Mazzetti: el día que dijo que sería la última en vacunarse en su sector

Luego de que el jefe de Estado Francisco Sagasti anunciara a través de un mensaje a la nación, la noche de este lunes, que la exministra de Salud Pilar Mazzetti recibió las dos dosis de la vacuna de Sinopharm, recodaremos el día que la galena afirmó que sería la última en inocularse dentro de su sector.

El día miércoles 10 del presente mes, una firme Pilar Mazzetti aseguraba, mediante una conferencia de prensa junto a la ministra Violeta Bermúdez, que los integrantes del Ejecutivo esperarían el momento adecuado para ser inmunizados contra la COVID-19. Esto quiere decir que aguardarían a la fase que les corresponda, de acuerdo al plan establecido a nivel nacional.

Por consiguiente, la entonces titular del Minsa arguyó que, por ser parte del área administrativa de dicho sector, le tocaría recibir la primera dosis la semana que viene. Tras hacer énfasis al lote de 700.000 que llegó el sábado 13 de febrero, recalcó que ella lo haría luego de que todo el personal de salud lo haya recibido.

“Teóricamente me estaría tocando la próxima semana (a partir del lunes 15 en adelante), pero ‘el capitán es el último que abandona el barco’ . Una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunadas, recién será nuestro momento, como debe ser”, sentenció Mazzetti ante la prensa.

No obstante, una de las frases que quedará en el recuerdo de todos los peruanos será aquella que Mazzetti Soler mencionó cuando exhortó a sus pares y a todas las autoridades nacionales lo siguiente: “Los que estamos a la cabeza de las instituciones debemos dar el ejemplo de esperar nuestro momento” .

La exjefa del Minsa renunció al cargo el último viernes 12 de febrero luego de que horas antes, de ese mismo día, se rumoreaba que circulaba un pedido de moción de censura en su contra. En consecuencia, la médico presentó su carta de renuncia irrevocable al presidente Francisco Sagasti.

Mazzetti: “Este fue el peor error de mi vida”

Mazzetti precisó que el 12 de enero de este año fue inoculada con la inmunización que estaba disponible para el personal vinculado a los ensayos clínicos, sin informárselo al mandatario ni a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. (...) Finalmente, cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”, escribió.

Pilar Mazzetti argumentó que en su decisión influyó la alza de contagios en la segunda ola del nuevo coronavirus en el país, que afectó gravemente al personal del Ministerio de Salud y a sus familiares.