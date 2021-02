Bermúdez sobre Vacunagate: No cesaremos hasta que se conozca toda la verdad

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se manifestó sobre las investigaciones que se realizan para conocer a detalle la aplicación de vacunas irregulares de Sinopharm en torno al caso Vacunagate.

Bermúdez aseguró que no van a cesar hasta que logre conocer toda la verdad detrás de este asunto, pues aseveró que no le parece justo que la población no haya tenido conocimiento sobre ello.

“ No vamos a cesar hasta que se conozca toda la verdad porque no es justo que la población hayamos estado ignorante de todo este lote de vacunas experimentales que recibió nuestro país”, señaló en conferencia de prensa desde la sede del 13° Gore Ejecutivo.

Asimismo, enfatizó la labor que realizará la comisión instalada por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que es presidida por Fernando Carbone y que se encargará de investigar el proceso de vacunación de la dosis extra que brindó el laboratorio chino. Explicó que el titular del Minsa ya le entregó la lista de 487 personas que fueron inoculadas.

La primera ministra ratificó lo dicho por el presidente de la República, Francisco Sagasti, quien sostuvo que ningún funcionario que haya participado en esta proceso de vacunación va a continuar en la gestión de su Gobierno.

“Hemos dejado con claridad que nosotros no toleramos este tipo de comportamiento y que si se han vacunado de manera irregular, ninguno tiene cabida en este Gobierno ”, aclaró.

Bermúdez sobre la compra de vacunas

Durante la misma conferencia, la titular del gabinete ministerial enfatizó en que van a detallar el proceso de compra y distribución de las vacunas contra la COVID-19 que adquieran.

“Este Gobierno va a rendir cuentas de cada una de las vacunas que hemos comprado y que se van a aplicar en el Perú. Lo más duro de todo esto es la pérdida de la confianza de la ciudadanía”, detalló.

