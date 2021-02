Alejandro Aguinaga, candidato de Fuerza Popular, también fue vacunado

Alejandro Aguinaga, quien encabeza la lista al Congreso de Fuerza Popular por Lambayeque, confirmó a La República haber recibido la vacuna contra la COVID-19, antes de la inmunización nacional.

El médico de cabecera de Alberto Fujimori, expresidente sentenciado por diferentes delitos durante su mandato, es muy cercano a la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien ha cuestionado que altos funcionarios hayan accedido a las dosis extras del laboratorio chino.

El último domingo, La República reveló que la farmacéutica china entregó 2.000 dosis extras para el personal a cargo de los ensayos clínicos, sin embargo, una parte de dirigió a personas externas como representantes del Estado.

Aguinaga fue parte del equipo de investigación de la UPCH

El ahora aspirante al Parlamento no se había pronunciado en sus redes sociales sobre la vacunación de altos funcionarios. Ahora, informó que fue parte el grupo de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, casa de estudios a cargo de los ensayos clínicos de la vacuna china.

Mencionó que al haber ocupado este cargo, tuvo acceso a ser vacunado con el producto de Sinopharm como otros colegas. Enfatizó que este tema se ha mantenido en confidencialidad.

“ Nosotros estamos en el grupo de investigación. (…) Los que participan en la investigación amplia, al final ellos fueron inmunizados ”, mencionó en conversación con este diario.

Para defender su posición, al médico señaló que él no es representante del Estado, no obstante, participa del proceso de elecciones generales del 11 de abril para llegar a ser congresista de la República.

“Nosotros no somos funcionarios públicos, no somos personal de confianza del ministerio. La universidad bien claro ha explicado eso”, reiteró. El médico no hizo un mea culpa por haber preferido ser beneficiado con el producto mientras que cientos de peruanos fallecen a diario.

Sobre los funcionarios que fueron vacunados, Alejandro Aguinaga calificó el hecho como “una pena por el país”, agregando que la investigación sobre la prueba de vacuna fue “tan amplia y tan buena”.

