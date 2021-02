UPCH: Decisión de administrar la vacuna fue del equipo de investigación

La Universidad Cayetano Heredia, encargada de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm en nuestro país, se pronunció tras revelarse que funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra recibieron una dosis experimental fuera de las utilizadas en las pruebas médicas.

En el documento, compartido a través de redes sociales, indican que no fueron 2.000 sino 3.200 las dosis adicionales al lote destinado para los ensayos , el cual sería administrado de forma voluntaria a aquellos involucrados en los mismos. Cabe resaltar que esto no fue considerado dentro de la investigación, por lo que no se recogieron datos para ser analizados.

“Las vacunas fueron administradas al personal del equipo de investigación y personas relacionadas con el estudio, que aceptaron recibirla de forma voluntaria. La decisión de a quiénes se administraba esta vacuna fue tomada por el equipo de investigación”, remarcan desde la institución.

La universidad precisa que el estudio no fue financiado con fondos del Estado y que fue autorizado y supervisado por las autoridades a cargo de los ensayos. Agregan que están dispuestos a colaborar con la investigación sobre el uso de las 3.200 dosis y enviar la información a las autoridades correspondientes.

Finalmente, rechazaron que las vacunas para el personal asociado a los estudios sean catalogadas como “de cortesía, donación o prebendas”.

Entre las personas que fueron inoculadas con estas dosis se encuentran funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluida la ahora extitular Elizabeth Astete, y del Ministerio de Salud. Asimismo, el presidente Martín Vizcarra admitió que en octubre fue vacunado junto con su esposa en Palacio de Gobierno.

