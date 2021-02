TC decidirá si fiscal Domingo Pérez es separado de investigación contra Arsenio Oré

El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos la decisión de mantener o cambiar al fiscal José Domingo Pérez de la investigación preparatoria que este dirige contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a propósito del caso Cócteles (Odebrecht).

A través de un recurso de amparo presentado en 2019 al TC, el abogado de Oré sostuvo entonces que “el fiscal que lo debe investigar es uno que no deba tener interés en el resultado de la investigación, esto es, uno que garantice la imparcialidad y objetividad durante la investigación , pues de lo contrario se vulneraría el debido proceso”.

Ello debido a que la postura de Pérez es que tanto Oré como Giulliana Loza, Luis Lazo y otros abogados habrían afectado su investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros implicados al “inducir” a testigos y a aportantes para que cambien sus versiones ante la Fiscalía.

Fredy Valenzuela, abogado defensor de Oré, puntualizó así para este diario que el perjudicado de la presunta obstrucción sería el mismo Domingo Pérez, razón por la que debe ser apartado del caso contra su patrocinado: “el presunto perjudicado con la comisión del delito es el encargado de investigar la comisión del mismo delito que le perjudica”.

Valenzuela agregó también que “lo central no es si debe investigarse o no al señor Oré, sino que “el fiscal carecería de principios de objetividad e imparcialidad y no está en condiciones de investigarlo”.

Decisión pendiente

El Pleno del Tribunal Constitucional, tras haber escuchado a las partes el último miércoles 10 de febrero el recurso de amparo de Arsenio Oré en una audiencia pública, deberá decidir en los próximos días si aprueba o no el pedido para apartar al fiscal José Domingo Pérez.

Reporte del TC sobre pedido de Arsenio Oré.

Eloy Espinosa-Saldaña es el magistrado ponente de este amparo y será quien exponga luego la propuesta para aceptar o rechazar el amparo. La votación de los miembros del TC debería darse también en un periodo cercano.

Cabe resaltar que el amparo presentado por Arsenio Oré Guardia fue presentado el 16 de enero de 2019, luego de una semana después de que el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, rechazara su petición de cambiar a Pérez por otro fiscal competente.

Decisión del fiscal Rafael Vela en 2019.

“El fiscal pronvincial Pérez Gómez, en el desarrollo del informe N° 67-2018 refiere que no es cierto que se encuentre inmerso en una incompatibilidad, y que tampoco es cierto que tenga un interés directo”, sostuvo Vela el 7 de enero de 2019.

Para la defensa de Arsenio Oré, no obstante, el Tribunal Constitucional debe aprobar su recurso de amparo, pues “el TC ha establecido como una regla jurídica que está prohibido al fiscal tener compromiso o interés particular con el resultado de la investigación” , sobre la base de un hábeas corpus resuelto en 2004.

Comparecencia restringida

Arsenio Oré Guardia; la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza Ávalos, así como los letrados Edward García Navarro, Lorena Gamero, Danae Calderón y Luis Lazo tienen pendiente desde fines de 2018 un pedido de comparecencia restringida en su contra por el caso Odebrecht. Este requerimiento será debatido recién en abril de este año.

Estos seis profesionales fueron incluidos en el caso como investigados por obstrucción a la justicia en diciembre de 2018. El fiscal Pérez les imputó haber motivado a los falsos aportantes de Fuerza 2011 a entregar información falsa al Ministerio Público, con el fin de justificar el “pitufeo” y “blanqueamiento” de los presuntos aportes irregulares.

En junio de 2020, por otra parte, la Corte Suprema rechazó una casación de Arsenio Oré que buscaba ser excluido de la investigación fiscal por supuesta obstrucción a la justicia.

Keiko Fujimori, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.