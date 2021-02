Políticos opinan sobre vacunación a funcionarios del gobierno de Vizcarra

Diversos políticos han mostrado su indignación luego de que Luis Suárez Ognio, exviceministro de Salud, revelara este domingo 14 de febrero que él y otros funcionarios del gobierno de Vizcarra recibieron la vacuna candidata de Sinopharm.

La empresa china Sinopharm entregó 2.000 dosis de vacunas adicionales a las que formaban parte de los ensayos clínicos. Esta cantidad fue aplicada al personal médico relacionado con el proyecto de inmunización, pero se sumaron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud, y sus respectivos familiares, de acuerdo con fuentes consultadas por La República.

Uno de los primeros congresistas en pronunciarse sobre los hechos fue Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución, quien consideró que el expresidente Martín Vizcarra traicionó la lucha que miles de médicos y enfermeras intensivistas realizan para combatir la pandemia. “Es un hecho muy grave”, recalcó.

En su cuenta de Facebook, el exministro de Educación, Martín Benavides aclaró su posición: “Como ministro de Estado, no participé de ningún ensayo clínico de vacunas para COVID-19. Tampoco me he vacunado, ni accedí a ninguna información sobre el particular”.

También se pronunció en canal N el exministro de salud Víctor Zamora, quien dijo que no se puede utilizar el poder para obtener beneficios y resaltó que este hecho ensombrece la gestión de Pilar Mazzetti y “la de la Universidad Cayetano Heredia, porque se han violado normas básicas”.

En redes sociales, candidatos al Congreso como Sergio Tejaba expresaron su decepción: “Era tan fácil decirlo en su momento, perfectamente entendible, pero ese secretismo ha sido terrible. ¡Qué lamentable! “, dijo en Twitter.