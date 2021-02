Vizcarra sobre su vacuna: “Pido disculpas sinceras por no haber informado”

El exmandatario Martín Vizcarra, ahora candidato al Congreso, pidió disculpa a la población peruana por no haber informado en su momento que recibió la prueba de vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm.

Sin embargo, insistió en que él participó de los ensayos clínicos considerando que sería uno de los 12.000 voluntarios de la experimentación, sin conocer que las instituciones encargadas no lo registraron como tal.

Además, mencionó que el último domingo recién se enteró de las 2.000 dosis extras que la farmacéutica china entregó y fueron dirigidas para el equipo médico a cargo del proyecto, como también a altos funcionarios del Estado durante su mandato.

“Soy consciente de que debí informar al país de ello, más aún en mi condición de jefe de Estado. Asumo mi responsabilidad y por el respeto que se merecen los ciudadanos de mi país pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en aquel preciso momento”, sostuvo a través de un video difundido por sus redes sociales.

Asimismo, sostuvo que participará de cualquier diligencia que se inicie sobre su caso, pero reitera que no ha cometido ilícito alguno aunque expertos señalan lo contrario. La Fiscalía de la Nación ya abrió una investigación preliminar en su contra y todos los que resulten responsables de las inmunizaciones irregulares.

” Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido ningún delito alguno . No ha existido un perjuicio en contra de nadie, menos contra el Estado”, enfatizó.

Vizcarra: Merino y sus aliados quieren sabotear todo el proceso

Por otro lado, el ex jefe de Estado señaló que las mismas fuerzas que motivaron su vacancia de la presidencia en noviembre de 2020, ahora buscan cambiar la Mesa Directiva de la entidad legislativa, lo que provocaría que Francisco Sagasti deje el cargo de mandatario de transición.

“No permitiré que este tema sea utilizado políticamente por aquellos sectores que solo buscan socavar la democracia y desestabilizar el país. La actuación del Congreso deja clarísimo cuáles son las intenciones, quieren cambiar la Mesa directiva del congreso con actitudes golpistas ”, resaltó en su video.

Martín Vizcarra se refirió directamente al legislador Manuel Merino y su bancada Acción Popular, la que se quedó en el poder, junto a Alianza para el Progreso, tras su destitución. Menciona que su nuevo objetivo es afectar el proceso de vacunación contra la COVID-19.

“A Merino, su partido y sus aliados no les bastó con generar una primera crisis que retrase la llegada de las vacunas, ahora quieren sabotear todo el proceso sin importarles la salud de miles de peruanos.”

