Martín Benavides, exministro de Educación, niega haber sido vacunado

Martín Benavides, el exministro de Educación durante el gobierno de Martín Vizcarra, aseguró no haber recibido la prueba de vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm el año pasado, como otros funcionarios.

Este mensaje lo dio luego que La República difundiera que el laboratorio chino entregó adicionalmente 2.000 dosis de las inmunizaciones, aparte de las 12.000 programadas para las personas que participaban de los ensayos clínicos.

Estas fueron usadas por personal del equipo que dirigía el proyecto médico, así como representantes del Poder Ejecutivo. La canciller Elizabeth Astete confirmó haber recibido la vacuna y renunció a su cargo.

“Como ministro de Estado no participé de ningún ensayo clínico de vacunas para COVID-19. Tampoco me he vacunado, ni accedí a ninguna información sobre el particular ”, escribió Benavides en su cuenta de Facebook.

Agregó que en esa época, en la que la pandemia del nuevo coronavirus provocaba más muertes y contagios de los peruanos, se dedicaba a recorrer el país para apoyar en la lucha contra la enfermedad.

