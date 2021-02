Hernán Chaparro: “Hay una protesta silente de la gente frente a la precariedad de la oferta política”

El investigador y docente universitario Hernán Chaparro responde sobre la actual coyuntura, con especial énfasis en lo que es, hasta ahora, la campaña electoral. Advierte que los peruanos debemos estar atentos a la posibilidad de que grupos políticos interesados busquen postergar las elecciones del 11 de abril.

¿Qué piensa de lo ocurrido con Martín Vizcarra?

Es un golpe más de otros a su imagen. Él se fue del gobierno con casi el 80% de aprobación…

Altísima, sí.

Debe de ser una de las aprobaciones más altas en la historia del Perú. Desde ahí, te puedes dar ciertos lujos, digamos. Pero esto de acá es un tema un poco mayor, ¿no? Él construyó confianza en ese enfrentamiento con el Congreso, una especie de líder populista que se enfrenta a esta élite malvada representada por los congresistas y ahora empieza a parecerse al enemigo.

Igual entrará, asumo, salvo lo saquen de carrera.

Coincido en que le dará el impulso y la imagen para pasar. Lo que no puede ser es que a partir de esto, aquellos partidos que están viendo que no tienen ninguna opción electoral -UPP, Podemos- empujen para que las elecciones se pospongan. Pensar que no se van a arriesgar a algo así… bueno, ya nos pasó antes, ¿cierto? No sé hasta qué punto el hecho de que no tengan interacción cara a cara y que se vean entre ellos solo por una pantalla, hace que esta cámara de eco que normalmente los congresistas tienen y que les impide ver la realidad…

Se amplifique.

Se amplifique más todavía.

Claro, ni siquiera están en contacto con la gente.

Todos los que queremos una tradición democrática y legítima debemos estar alertas.

Se dice que hay desinterés por las elecciones, profundizado por la pandemia. ¿Es así?

La pandemia es un foco de atención adicional, claro.

Pero hay estudios que ya advertían el desinterés de la gente por asuntos políticos.

Sí. Yo investigué esto el 2015, en un trabajo basado en Lima, y se ve el inmenso desinterés hacia la política. No viene de ahorita. La desconexión es alta. Y esa desconexión ciudadana de lo político es porque el político está desconectado de la ciudadanía. Cuando algún periodista o analista habla de “electarado”, no entiende que la reacción ciudadana no ocurre porque se inoculó el gen del desinterés, sino porque hay una serie de políticos que no te representan y que la gente observa. Dentro de todos los problemas que tenemos, si miramos el largo plazo, hay ahora una demanda mucho más democrática que ya no tolera a los representantes de ahora. Paradojalmente, este desinterés es lo más democrático que hay es la protesta silente de la gente frente a la precariedad de la oferta política.

¿Observa algún candidato presidencial con mayores opciones?

Desde la izquierda, Verónika Mendoza sigue siendo la opción más clara. Tiene un alto anti voto. La de Lescano es una izquierda más populista y en el sur le ha empezado a ir bien. El Partido Morado tiene el problema de que, eventualmente, podría repetir lo que le pasó en las congresales de 2020, que le fue más o menos en Lima, pero en otras regiones nada. Forsyth es la gran duda, una mezcla de muchas cosas, hábil en lo pragmático, aunque cada vez que se le ha hecho una pregunta conceptual, de fondo, no logra…

¿Aterrizar?

Así es. Este estilo eficiente, pragmático, recoge mucho de ese sentimiento antipartidos y antipolítica presente. Y después viene Keiko Fujimori…

Que ofrece la mano dura.

Exacto. Y lo interesante es ver cómo se está construyendo un populismo de derecha, con López Aliaga. Sin embargo, si bien el país es conservador en lo social, no es tan conservador como él. Creo, ahí pierde.

Al parecer, en la primera vuelta no habrá votaciones muy altas para nadie.

Da la impresión de que no. Estaba revisando las cifras de 2016 y en febrero Keiko Fujimori aparecía con un 30%, Julio Guzmán con un 15% y todos los demás como ahora. La pregunta es dónde está ese veintitantos por ciento que votaba por Keiko. A lo que voy es que no es solo el antikeikismo el que anda disperso como siempre…

El keikismo también.

También se ha dispersado la actitud “mano dura”, pragmática, que siempre ha simbolizado al fujimorismo. Si antes había un clivaje antifujimorismo y profujimorismo, hoy esos grandes conglomerados de votantes están sin líder.

Lo más probable, también, es que tendremos un nuevo Congreso disperso.

Disperso. Y lo más probable es que adentro se vuelva a dispersar. Acá hay un tema de agenda que se debería discutir. Todos quieren ganar. ¿Pero qué quieren ganar? Lo que van a heredar es un Estado fragmentado, en crisis. En el Perú, en política el tema no es quién gana el partido, el asunto es que haya estadio. Se nos cae todo y seguimos metiéndole foul al otro.

La llegada de las vacunas le da un respiro al gobierno de Sagasti, ¿cierto?

Sí. Me parece increíble que haya gente que diga que por qué tanto despliegue. O sea, puede ser un poco exagerado ponerle música, pero ¿vamos a criticar que lleguen vacunas? Ya parece de última. El conflicto es normal, pero necesitamos algún consenso. El conflicto hoy es entre los narcisos dolidos por la disolución, entre los mercantilistas que quieren utilizar el Congreso para sus negocios. Es todo tan inestable que debemos estar alertas para defender que el 11 de abril haya elecciones con salud y legitimidad.

Tampoco es que Sagasti tenga mucho margen de maniobra.

Complicado. A este gobierno se le compara con Paniagua, pero entonces había un consenso entre Ejecutivo y Congreso. Si me fuerzas, los del 2000 tenían más conciencia de gobernabilidad. Hoy piensan en su kiosko.

