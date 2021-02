El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, se manifestó sobre la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 de excluirlo de los próximos comicios electorales.

“Se tiene que saber que nosotros seguimos compitiendo. No se pueden tumbar a un partido que va primero un año ”, manifestó al programa Cuarto Poder, donde previamente había asegurado que no se fijaba en las encuestas.

Asimismo, explicó el proceso que se realizó para declarar su información ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseveró que el documento “induce al error”.

“Uno, cuando llena esta declaración, el título dice para las elecciones de 2021 y te pide declarar tus ingresos al año anterior, entonces el 2020, el cual se declaró completamente la información”, indicó.

“Ahora me dicen que no era de 2020 —del rótulo que dice 2021—, sino del año anterior, del 2019. Entonces, primero, cómo van a decir que saquemos un promedio del año 2019. Ya acabó el año, entones por qué pondrían un promedio y, segundo, cómo voy a querer omitir una información que está declarado en la Sunat. El Estado tiene esa información y dice que yo omití voluntariamente ”, agregó.

Sobre la resolución del ente electoral, que determinó que el postulante era accionista de diversas empresas, Forsyth apuntó que esa información no estaba obligado a declarar debido a que no generaron ingresos.

“Uno declara sobre las utilidades y esas empresas no dieron utilidades. Todas mis declaraciones juradas es información que tiene el Estado. Esas empresas no generaron ingresos, por lo cual no se tienen que declarar”, argumentó.

Por otro lado, se pronunció sobre la participación de Martín Vizcarra y otros funcionarios que se vacunaron en el 2020, meses antes de la llegada oficial de las dosis de Sinopharm al Perú.

“ Como todo peruano, me ha indignado la cobardía como han sucedido estos hechos. Todos los peruanos rogando porque lleguen la vacuna... No firmaban el contrato de la adquisición de las vacunas. Esto ha sido en enero y ahora nos damos cuenta de que han estado vacunados desde antes”, dijo.

