Tras conocerse que algunos funcionarios del gobierno de Martín Vizcarra fueron inoculados con la candidata a vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm el año pasado, exmiembros del gabinete ministerial han informado que no fueron parte de ese grupo.

Es el caso del ex primer ministro, Walter Martos, quien mediante sus redes sociales comunicó que no participó en ningún ensayo clínico y no recibió ninguna vacuna.

“ Lo haré cuando me corresponda como el resto de la población. Tampoco tenía conocimiento alguno si algún funcionario ha participado en los ensayos”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Tuit de Walter Martos

Por su parte, el excanciller Mario López se mostró en la misma línea que Martos. Además, saludó el gesto de Francisco Sagasti, quien anunció una investigación sobre estos hechos.

“En ningún momento como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores he participado en ensayo clínico alguno de vacuna, ni he sido vacunado contra la COVID-19″, escribió López Chávarri.

Tuit de Mario López

Por su parte, el exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta señaló que tampoco fue beneficiado con estas dosis extras de vacuna.

“No recibí vacuna alguna contra la COVID 19 mientras fui titular de Defensa, ni como Jefe de Indeci. Tampoco he participado en ningún ensayo clínico. (...) Servir a mi país fue la prioridad para salvar a mis compatriotas ”, indicó en sus redes sociales.

Tuit de Jorge Chávez Cresta

Exministra Alva: No he recibido vacuna en Perú ni en Suiza

La extitular de Economía y Finanzas descartó haber recibido la vacuna COVID-19 el pasado 12 de febrero.

“No he participado, ni como ministra ni después de serlo, en ningún ensayo clínico. Jamás me ofrecieron ser parte y no tuve información alguna al respecto. Tampoco he recibido la vacuna, ni en Perú o Suiza, donde actualmente resido”, sostuvo María Antonieta Alva.

Tuit María Antonieta Alva

Martín Benavides: “No participé en ningún ensayo clínico de vacunas”

El exministro de Educación también deslindó con la lista de funcionarios a quienes se les aplicó la vacuna COVID-19.

“No participé de ningún ensayo clínico de vacunas. Tampoco me he vacunado, ni accedí a ninguna información sobre el particular. Viajaba casi todas las semanas a diferentes partes del país para apoyar en la lucha contra la pandemia cuidando todos los protocolos y promoviendo las medidas planteadas por el Minsa”, escribió en su cuenta personal de Facebook.

Publicación de Martín Benavides en Facebook

Al cierre de esta nota, más exintegrantes del Ejecutivo se han sumado a este tipo de declaraciones para rechazar algún vínculo con la aplicación de la vacuna Sinopharm.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.