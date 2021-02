Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, el exministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta, afirmó no haber sido inoculado con alguna de las 2.000 dosis extras de la vacuna contra el coronavirus que envió el laboratorio chino Sinopharm en el 2020.

El ahora gerente regional de Agricultura de Lambayeque enfatizó que, si bien en mayo del 2020 se contagió de la COVID-19, esto no fue un motivo para ser parte del grupo de altos funcionarios beneficiados con la inmunización que estos días ha desatado una polémica y que envuelve al expresidente Martín Vizcarra y otros integrantes del Ejecutivo.

“Como es de conocimiento público, fui infectado de la COVID-19 en mayo de 2020. Debido a los últimos acontecimientos, aclaro que no he participado en ningún ensayo clínico de la vacuna como ministro de Agricultura y Riego y tampoco la he recibido luego. Esperaré mi turno como todos los peruanos”, señaló el exministro.

Montenegro Chavesta fue ministro de Agricultura y Riego desde el 3 de octubre del 2019 hasta el 10 noviembre del 2020, durante la gestión del expresidente de la República, Martín Vizcarra.

Caso Vacunagate

Tras el destape de este proceso de vacunación del que fueron partícipes Martín Vizcarra, su esposa, y otros altos funcionarios, el Ministerio Público inició las diligencias preliminares contra el exmandatario peruano por presuntos delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible.

Asimismo, otros confesos vacunados, como la canciller Elizabeth Astete y el exviceministro de Salud, Luis Suárez, renunciaron a sus cargos en las últimas horas. Posteriormente, el presidente Francisco Sagasti pidió a todos los integrantes del Ejecutivo que realicen una declaración jurada en la que se deslinden de los recientes hechos.