Exministro Incháustegui descarta haber recibido vacuna Sinopharm

El extitular del Minem, Miguel Incháustegui, señaló que no estuvo dentro del grupo de funcionarios del Gobierno de Martín Vizcarra que fueron inoculados con la vacuna Sinopharm.

“Ante los últimos acontecimientos, considero necesario informarles que no he participado de ningún ensayo clínico de vacunas para COVID-19 durante mi gestión como Ministro de Energía y Minas y me vacunaré cuando me corresponda”, manifestó a través de sus redes sociales.

Las declaraciones de Incháustegui se dan luego de conocerse que algunos integrantes del Ejecutivo recibieron la candidata a vacuna COVID-19 del laboratorio chino. Y también algunos funcionarios del Gobierno de Francisco Sagasti, como la canciller Elizabeth Astete.

Funcionarios de Vizcarra se vacunaron con dosis de Sinopharm

La República pudo conocer que además de las 12.000 dosis de vacunas Sinopharm destinadas a pruebas médicas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se proporcionaron otras 2.000 dosis para aplicarse fuera de la cobertura de los ensayos clínicos.

Entre las personas que fueron vacunadas con estas dosis extras se encuentran alrededor de 600 que son parte del personal médico y técnico relacionado con el proyecto de inmunización de Sinopharm (1.200 dosis).

Con las 800 dosis restantes fueron vacunados 400 profesionales que no pertenecían al proyecto de la UPCH, pero estaban vinculados con las pruebas clínicas.

En este grupo también se sumaron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud del gobierno de Martín Vizcarra y sus respectivos familiares, entre otros, de acuerdo con fuentes consultadas por este diario.

