Cusco: la campaña electoral toma las redes sociales y medios

A dos meses del día de elecciones, poco se sabe de las actividades y propuestas de los 110 candidatos que disputarán los cinco escaños por la región Cusco. Sucede que la campaña electoral ha sido opacada por la pandemia.

Las prohibiciones dispuestas por el Gobierno suspendieron las reuniones públicas, por ende, las caravanas, mítines y otras actividades que se hacían en tiempos normales.

Pocos postulantes hacen esfuerzos para llegar a los electores con sus ofertas de campaña. Hacen pequeñas reuniones y usan con fuerza las redes sociales y visitan medios de comunicación para exponer sus planteamientos.

Uso de las redes

Boris Mujica, el número 3 de la lista de Victoria Nacional, transmite por Facebook una reunión con un grupo de ciudadanos y sube un video en Tik Tok sobre su propuesta de generar una cuota de trabajo para los jóvenes en las instituciones del Estado. “Nos tenemos que reinventar y eso toma su tiempo. Los vídeos para Tik Tok o Instagram, por ejemplo, no deben durar más de un minuto. Allí pone en juego nuestra capacidad de síntesis”, refiere Mujica.

De igual forma, Héctor Acurio, el 1 del Frente Amplio, viaja a provincias y lo promociona a través de su cuenta en Facebook, la red social más usada en la región cusqueña. “Las cosas están difíciles y debemos adecuarnos para llegar al elector”, explica.

Igual que ellos Elena Ascarza, 1 de Democracia Directa, escribe en su cuenta en Facebook una de sus propuestas: una nueva Constitución, y Ruth Luque y Raúl del Castillo, 1 y 2 Juntos por el Perú, atizan las redes con fotos y vídeos de sus actividades.

Todo indica, según algunos expertos, que se viene una avalancha de propaganda en redes y advierten que inclusive así el elector llegará al 11 de abril sin conocer a los candidatos y menos sus propuestas. Diego Alonzo Álvarez, magíster en Marketing Social, sostiene que era obvio que la campaña se haga “vía Streaming, mediante redes sociales, páginas web, blogs y aplicaciones”. Asimismo, asegura, los postulantes “tendrán que afinar sus técnicas Below The Line (prácticas comunicativas no masivas de marketing), segmentando de mejor manera sus mercados o públicos”.

Los riesgos

La pandemia limitará entonces la llegada de las propuestas a los electores. Y la falta de conocimiento del candidato y sus propuestas hará que el elector acuda a las urnas con poca información.

El catedrático Alberto García precisa que quienes mayoritariamente recurren a Internet y sus diversas plataformas para informarse, no son los llamados “migrantes digitales”, es decir aquellos que ya pasaron de los 50 años, sino los nativos digitales, aquellos que nacieron en el mundo virtual. “Serán los candidatos con mejor manejo de redes sociales los que tengan mayores posibilidades de llegar a un electorado mayoritariamente juvenil, aunque deberán imprimirle a su mensaje el plus de credibilidad, si se toma en cuenta que el movimiento juvenil actúa esencialmente movido por impulsos de momento antes que por convicciones políticas”, dijo.

Costos de campaña en redes sociales

La inversión en las campañas también cambiará. Álvarez refiere que los pagos de publicidad en redes varían según la segmentación, tipo de anuncio y durabilidad. Por ejemplo, en YouTube las menciones que incluyen in-display o in-search poseen un costo promedio por vista de US$ 0.20, pagando US$ 2000 para llegar a 10 000 personas.

De igual manera, en Facebook se puede pagar por promocionar una sola publicación desde S/ 5 hasta máximo S/ 500 por día para llegar a 48 mil personas. “Los jefes de campaña, creadores de contenido y digital planners, tienen el reto de fijar un nuevo paradigma en el marketing político”, refiere Guevara.