Arequipa: gobernador pedirá a Sagasti autorización para comprar vacuna rusa

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anunció que este martes pedirá al presidente de la República, Francisco Sagasti, autorización para adquirir la vacuna rusa Sputnik V.

Cáceres insistió con su idea y se la dio a conocer a sus colegas gobernadores, durante la sesión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La semana pasada se reunió con los representantes de la empresa G&P Pharmax, quienes aseguraron tener la representación de dicha vacuna. Sin embargo, todo se trató de una estafa, pues la Embajada de Rusia aclaró que no utiliza intermediarios privados para la venta de la Sputnik V.

Ahora Cáceres Llica indicó que el planteamiento que hará al presidente Sagasti es de autonomía a los gobiernos regionales, a través de un Decreto de Urgencia para que puedan adquirir la vacuna.

“Es más barato invertir en comprar vacunas que en pacientes UCI, por ejemplo, nosotros tenemos 10 UCI que queremos instalar, pero no tenemos personal especializado, no hay intensivistas, esto pasa en todas las regiones”, mencionó.

Critica a autoridades que se vacunaron

Sobre el escándalo de la vacunación a Martín Vizcarra y altos funcionarios, Cáceres los criticó y consideró que por eso hay ciertas empresas con favoritismo para comprarles la vacuna.

”Por eso me pregunto, ¿por qué no le dan permiso a la vacuna rusa? Considero que deben dar permiso a otras vacunas, no solamente a algunas porque ya han sido vacunados y obviamente le quieren dar la exclusividad, pero quien se perjudica es la población”, aseguró.