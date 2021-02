Vizcarra mintió. Mediante un comunicado público, la Universidad Cayetano Heredia informó que ni el expresidente Martín Vizcarra ni su esposa participaron como voluntarios en el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm.

Informaron que el viernes último, el Instituto Nacional de Salud (INS) llevó a cabo una inspección extraordinaria al proyecto debido a las denuncias formuladas sobre una irregular vacunación del ex jefe del Estado cuando aún ejercía el cargo.

“Durante dicha inspección, el investigador principal informó que el señor Martín Vizcarra Cornejo y la señora Maribel Díaz Cabello no forman parte del grupo de 12.000 voluntarios sujetos de investigación”, dice el comunicado.

Este informe desmiente la versión del exmandatario y candidato al Congreso por Somos Perú, quien ha afirmado que recibió la vacuna como voluntario en el estudio.

Como se recuerda, tras la denuncia periodística sobre su irregular vacunación, Vizcarra afirmó la semana pasada que formó parte de los ensayos clínicos, incluso dijo que lo hizo de forma “valiente” al igual que su esposa.

Indicó que lo hizo para que los exámenes de Sinopharm puedan seguir adelante, e incluso aseguró que tiene una cartilla de seguimiento y un código personal que se le asignó como voluntario. “He tenido seguimiento, sí he recibido llamadas telefónicas para ver qué efectos tenía en mi cuerpo. No son diarios. Los responsables determinan. He tenido un número de caso de que uno tenga un problema. De lo contrario, ellos llamaban para verificar porque tienes un código y finalmente hemos dicho que no hemos tenido mayor consecuencia y estaba tranquilo”, garantizó.

Sin embargo, estas declaraciones quedan desmentidas con el resultado de la inspección realizada por el INS. En Fiscalización Precisamente, la comisión de Fiscalización del Congreso sesionará mañana para dos casos. El primero respecto a la vacuna Sinopharm, que se encontraba en fase 3 de prueba, que se aplicó junto a su esposa, Maribel Díaz Cabello; y el segundo, sobre el presunto favorecimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción de su candidatura al Parlamento.

Para el tema de las vacunas han sido convocados los doctores Germán Málaga Rodríguez, magíster en medicina interna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Raúl Alonso Timaná Ruiz, director general de la Oficina General de Investigación y Tecnología del INS; César Cabezas Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud-INS; y Eduardo Ticona Chávez, investigador principal de la Unidad de Ensayos Clínicos de la Universidad de San Marcos.

Citado. Médico Germán Málaga irá a Fiscalización por vacuna. Foto: Antonio Melgarejo / La República

Fiscalización buscan aclarar si el exmandatario recibió placebo o la vacuna original de la farmacéutica china y si en la visita realizada a Palacio u otro domicilio se suministró la vacuna a otros familiares de Vizcarra o a ex altos funcionarios públicos como voluntarios para las pruebas de vacunas contra el coronavirus (Covid-19), mientras la población padecía.

Mientras que para el caso de las presuntas irregularidades en la inscripción de Vizcarra como postulante al Parlamento ha sido citado el fiscal supremo y miembro del JNE Luis Arce Córdova.

Comunicado

La Universidad Cayetano Heredia sacó este comunicado anoche, desmintiendo al expresidente Martín Vizcarra sobre cómo fue vacunado.

