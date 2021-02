Frases de la semana: revisa los anuncios y opiniones políticas más importantes

Trato injusto

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se manifestó sobre la renuncia de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud. Indicó que hubo un maltrato por parte del Congreso hacia lo miembros del Ejecutivo.

“La ministra Pilar Mazzetti presentó su renuncia anoche, conversamos con ella, vimos su situación. La ministra Mazzetti ha estado muchos años extraordinarios. Todos hemos visto lo agotada, lo cansada que estaba y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le dado en, no solo los medios, sino también en el Congreso”, señaló en diálogo con RPP.

Ampliación de cuarentena

El último 10 de febrero, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció la ampliación de la cuarentena por 14 días más en las regiones con riesgo extremo de contagio.

“En muchas partes del país la situación de riesgo extremo continúa. En tal sentido, en el Consejo de Ministros, hemos acordado prolongar por 14 días las medidas dispuestas para las zonas de riesgo extremo ”, informó Bermúdez en conferencia de prensa.

Dijo que fue voluntario

Tras varios rumores, el expresidente Martín Vizcarra, confirmó que había sido voluntario en los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm cuando aún era mandatario. Sin embargo, este sábado 13 de febrero, un comunicado de la Universidad Cayetano Heredia desmintió que el exmandatario y su esposa hayan formado parte de los 12.000 voluntarios.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: ‘Presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso’ (...) Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre”, señaló Vizcarra durante una conferencia como parte de su campaña electoral.

No tenía conocimiento

Tras la confesión de Vizcarra, el Congreso citó a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, a brindar información sobre la participación del ex jefe de Estado en los ensayos clínicos de la vacuna china.

“En ningún momento he tenido conocimiento ni se me ha consultado sobre la posibilidad de vacunación del señor Martín Vizcarra, (…) mucho menos me ha informado que se había vacunado”, expresó en diálogo con los parlamentarios.

Golpistas

El líder y candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronunció tras la renuncia de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud (Minsa) debido a los cuestionamientos en el Congreso.

“No les bastó con haber cometido un golpe de Estado en medio de la peor crisis de nuestra historia. Ahora, la mayoría congresal ocasionó la renuncia de la ministra de Salud, justo cuando llegan 700.000 vacunas y se iniciaba el plan de vacunación nacional. Traidores”, escribió en su cuenta de Twitter.

Expectativas

Frases de la semana

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció respecto al plan de inmunización que tiene el Ejecutivo. Manifestó que espera que antes de terminar su Gobierno estén vacunados, al menos, 10 millones de peruanos.

“El objetivo que tenemos es dejar un cronograma a manera de poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Ojalá lleguemos a los 10 millones de personas antes que termine el Gobierno de transición y emergencia”, sostuvo en diálogo con RPP.

