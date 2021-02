PCM confirma renuncia de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó la renuncia de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud. Minutos antes, fuentes de La República adelantaron la salida de la funcionaria.

La renuncia de Mazzetti se da tras los cuestionamientos por parte del Congreso de la República por su gestión como ministra de Salud. Este viernes circuló un oficio en el Palacio Legislativo con una moción de orden del día para censurarla.

El último jueves 11 de febrero la exministra fue citada al Pleno del Parlamento para brindar información sobre la participación del expresidente Martín Vizcarra el ensayo clínico de la vacunas de Sinopharm.

En medio de constantes presiones por parte de los legisladores, Mazzetti negó tener conocimiento sobre el procedimiento al que se sometió el exmandatario y señaló que él nunca “le consultó”.

“ En ningún momento he tenido conocimiento ni se me ha consultado sobre la posibilidad de vacunación del señor Martín Vizcarra , (…) mucho menos me ha informado que se había vacunado”, manifestó en la sesión plenaria.

Pilar Mazzetti

Poco antes de conocerse la renuncia de Pilar Mazzetti, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, aseguró que ella tenía todo el respaldo del gabinete ministerial y del presidente de la República, Francisco Sagasti.

“El respaldo que tiene la doctora Mazzetti de parte del gabinete y de parte del presidente es total por el esfuerzo que está haciendo permanentemente, a pesar de estar sometida mucha estrés. La política siempre esta empujándonos a las esquinas”, expresó en diálogo con Canal N.

Óscar Ugarte será el nuevo ministro de Salud

Tras la salida de Mazzetti, se anunció que el exministro de Salud Óscar Ugarte, asumirá el cargo de esta cartera luego de 10 años. Según fuente de la República, su juramentación se realizará este sábado 13 de febrero.

Ugarte se desempeñó como ministro de Salud durante el segundo gobierno de Alan García, entre el 2008 y 2011.

Óscar Ugarte

