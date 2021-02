Francisco Sagasti: Ha sido injusto el trato a Pilar Mazzetti en el Congreso

El jefe de Estado, Francisco Sagasti, confirmó la renuncia de Pilar Mazzetti a la titularidad del Ministerio de Salud y enfatizó que hubo un maltrato por parte del Congreso de la República hacia los representantes del Poder Ejecutivo.

“La ministra Pilar Mazzetti presentó su renuncia anoche, conversamos con ella. Vimos su situación. La ministra Mazzetti ha estado muchos años extraordinarios. Todos hemos visto lo agotada, lo cansada que estaba y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le dado en, no solo los medios, sino también en el Congreso”, dijo en diálogo con RPP.

El mandatario criticó la forma en que los legisladores se dirigen no solo a la ahora renunciante ministra, sino a todos los otros representantes del Gobierno. Por lo que, exigió, ahora como mandatario del país, que mejoren en su tratamiento para que se respete la institucionalidad.

“Como congresista, desde que estaba en el Congreso siempre me he opuesto en la manera en la que muchos de mis colegas trataban a los ministros y a las autoridades con gritos desaforados, con insultos. Esa no es manera de hacer democracia y tratar a las autoridades. (...) Pero, estando ahora del lado del Ejecutivo y viendo el maltrato, tengo que hacer algo más. Ahora como jefe del Ejecutivo me toca exigir un comportamiento del Congreso que esté a la altura de las circunstancias”, subrayó.

El presidente de transición se refirió en específico a la citación a la que tuvo que asistir Pilar Mazzetti y Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, ante el Pleno del Congreso para responder por la inoculación de la prueba de vacuna a Martín Vizcarra en octubre de 2020.

“Mientras algunos congresistas estaban cómodamente trabajando desde sus casas, se sometían a una situación total ente indignante, con la repetición de las preguntas, con insultos, con planteamiento de temas sin evidencia. Y o creo que en un momento tan crítico no pueden tratarse a los ministros de estado de esta manera. Debemos pasar a otra forma de hacer política”, señaló.

Por otro lado, Francisco Sagasti confirmó que Óscar Ugarte será el nuevo ministro de Salud, y jurará al cargo a las 10.30 de la mañana de este sábado. “Creo que será un digno reemplazante de la ministra Pilar Mazzetti, a quien enviamos nuestro agradecimiento total”, mencionó.

El jefe de Estado calificó al médico como “ un jugador experimentado al que uno conoce, que puede integrarse rápidamente al equipo, que puede trabajar en conjunto ”. Agregó que Ugarte ha vivido las consecuencias del contagio de la COVID-19.

“Ella (Mazzetti) deja la posta en el camino y quien toma (Ugarte) la posta es alguien quien conoce el sistema y puede continuar con él de manera efectiva. El gobierno sigue trabajando”, indicó.

