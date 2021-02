Francisco Sagasti: “Ha sido injusto el trato a Pilar Mazzetti”

El jefe de Estado, Francisco Sagasti, confirmó la renuncia de Pilar Mazzetti a la titularidad del Ministerio de Salud y aseveró que hubo un maltrato hacia los representantes del Poder Ejecutivo.

“La ministra Pilar Mazzetti presentó su renuncia anoche, conversamos con ella. Vimos su situación. La ministra Mazzetti ha estado muchos años extraordinarios. Todos hemos visto lo agotada, lo cansada que estaba y lo injusto que ha sido el tratamiento que se le dado en, no solo los medios, sino también en el Congreso ”, dijo en diálogo con RPP.

“Estando ahora del lado del Ejecutivo y viendo el maltrato, tengo que hacer algo más como congresista... Siempre les he pedido que no insulten, ahora como jefe del Ejecutivo me toca exigir que no lo hagan ”, continuó

Nota en desarrollo...

