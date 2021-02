Bancada de Acción Popular rechaza posible censura a ministra Mazzetti

La bancada de Acción Popular rechazó un posible intento de censura a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, debido a la participación del expresidente Martín Vizcarra en la fase 3 de los ensayo clínicos de la vacuna de Sinopharm.

En sus redes sociales, el grupo parlamentario aseguró que no va a detener ni poner trabas a la gestión de la funcionaria con el propósito de que el país logre superar la pandemia de la COVID-19.

“ Rechazamos la intención de censurar a quien lidera las coordinaciones en beneficio de la salud del Perú . Nuestra bancada seguirá ejerciendo control político sin detener el trabajo de la ministra Mazzetti para que el Perú, por fin, cuente con más vacunas y oxígeno”, escribió la agrupación a través de su cuenta de Twitter.

Del mismo modo, se manifestó Luis Roel Alva, vicepresidente del Congreso y también miembro de Acción Popular. Explicó que Acción Popular no está a favor de una censura.

“ Por los menos de Acción Popular no van a promover, aceptar ni apoyan una censura a la ministra de Salud porque, si bien puede haber críticas al sector Salud, creemos que nos es oportuno. Más aún estando en una segunda ola porque, además, tenemos el tema de las vacunas y los contratos que se están cerrando”, anunció en diálogo con RPP.

Este viernes circuló un oficio dentro del Palacio Legislativo con una moción de orden del día para censurar a Pilar Mazzetti por supuestamente “ocultar información sobre las vacunas contra la COVID-19 referente al abuso de cargo que habría cometido el expresidente Martín Vizcarra Cornejo”.

Mazzetti sobre vacunación de Vizcarra

El último jueves, la titular de Ministerio de Salud acudió al pleno del Congreso tras una citación y aseguró que no tiene conocimiento sobre los ensayos clínicos realizados al expresidente Martín Vizcarra como parte de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

“En ningún momento he tenido conocimiento ni se me ha consultado sobre la posibilidad de vacunación del señor Martín Vizcarra, (…) mucho menos me ha informado que se había vacunado”, manifestó durante la sesión plenaria.

